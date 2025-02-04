OneUI 7 избавится от функции, которая бесит многих

Артем
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Владельцам смартфонов Samsung больше не придется ломать глаза при низком заряде аккумулятора.

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Речь идет об автоматическом затемнении экрана. Когда уровень заряда снижается до 5%, дисплей смартфонов Samsung значительно тускнеет. Режим энергосбережения позволяет протянуть устройству чуть дольше, но при ярком свете изображение совершенно не видно. Самое досадное, что на текущих прошивках отключить настройку никак нельзя.

По словам портала SamMobile, недостаток устранили в новой бете OneUI 7. В настройках появился пункт, которой дает выбор пользователю — включать автозатемнение экрана или продолжить пользоваться в стандартном режиме, до полного разряда аккумулятора. 

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На данный момент One UI 7 доступна в линейках Samsung Galaxy S25 и Galaxy S24. Для остальных устройств, начиная с флагманов, выход прошивки намечен на февраль.
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Источник:
Android Central
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Комментарии

+1
Kazakoff
"На данный момент One UI 7 доступна в линейках Samsung Galaxy S25 и Galaxy S24 ".И давно на S24 она доступна?
Вчера в 15:51
#
Volnorez Uraganov
+30
Volnorez Uraganov Kazakoff
На 24 ультре должна стать доступной 7 февраля , если не врут
Вчера в 21:34
#
+1
Kazakoff Volnorez Uraganov
Будем надеяться, что и для остальных "24-ок" выкатят в эти же сроки.Особо не жду, но ради интереса поставлю. Если что — откачусь на 6.1.
2 часа назад в 07:51
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