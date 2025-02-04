OneUI 7 избавится от функции, которая бесит многих

Владельцам смартфонов Samsung больше не придется ломать глаза при низком заряде аккумулятора.
По словам портала SamMobile, недостаток устранили в новой бете OneUI 7. В настройках появился пункт, которой дает выбор пользователю — включать автозатемнение экрана или продолжить пользоваться в стандартном режиме, до полного разряда аккумулятора.
На данный момент One UI 7 доступна в линейках Samsung Galaxy S25 и Galaxy S24. Для остальных устройств, начиная с флагманов, выход прошивки намечен на февраль.
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