На рынке компьютерных комплектующих возник дефицит планок оперативной памяти DDR5. Они только начали появляться в продаже, и их нереально купить по адекватной цене.
Как выяснил сайт Hot Hardware, на Ebay всего несколько предложений о продаже памяти DDR5 объёмом 32 ГБ, и цены начинаются от 2300 долларов (это больше 100 тысяч рублей). Для сравнения наборы планок DDR4 с тем же объёмом памяти (2×16 ГБ) выставлены у сотен продавцов и продаются от 90 долларов.
Интернет-магазины продают память DDR5 объёмом 32 ГБ по цене от 180 долларов и выше, но в наличии бывает очень мало планок, и почти все они расходятся по перекупам, которые затем выставляют их на Ebay и других подобных площадках в десять с лишним раз дороже. Обычно такие спекулянты используют специальные скрипты и программы для автоматической покупки дефицитных товаров сразу после того, как они появляются в наличии, поэтому обычным покупателям нечего ловить. Нет почти никакой надежды на то, что производители смогут наладить выпуск планок памяти DDR5 в нужном количестве, поэтому вряд ли стоит надеяться на снижение цен в ближайшие месяцы.
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