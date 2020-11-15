Владельцы 13-дюймовых MacBook Pro 2013–2014 годов рассказывают, что обновление macOS Big Sur привело к поломке их компьютеров. На форуме сайта Macrummors уже содержится значительное количество сообщений о проблеме. Тема также появилась на Reddit и на официальном сайте поддержки Apple. Судя по всему, трудности носят массовый характер.

MacBook

Пользователи сообщают, что во время обновления на macOS Big Sur их устройства зависают, отображая черный экран. Комбинация клавиш для сброса, включая NVRAM, SMC, безопасный режим и восстановление через интернет, становятся недоступными. Это делает невозможным обход черного экрана.

Похоже, что подавляющее большинство пользователей, которые столкнулись с трудностями, это владельцы 13-дюймовых MacBook Pro конца 2013 и середины 2014 года. Также стоит отметить, что это самые старые модели, которые поддерживаются операционкой macOS Big Sur.

Один из комментаторов на Reddit рассказал, что служба поддержки Apple посоветовала ему сдать MacBook в ремонт. Еще один пользователь сообщает, что проблема была передана группе инженеров компании.

Пока неясно, что вызывает возникновение проблемы. На всех перечисленных в заметке ресурсах рекомендуется владельцам 13-дюймовых MacBook Pro конца 2013 и середины 2014 года пока воздержаться от установки обновления, либо делать это на свой страх и риск.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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