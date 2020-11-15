Владельцы 13-дюймовых MacBook Pro 2013–2014 годов рассказывают, что обновление macOS Big Sur привело к поломке их компьютеров. На форуме сайта Macrummors уже содержится значительное количество сообщений о проблеме. Тема также появилась на Reddit и на официальном сайте поддержки Apple. Судя по всему, трудности носят массовый характер.
Пользователи сообщают, что во время обновления на macOS Big Sur их устройства зависают, отображая черный экран. Комбинация клавиш для сброса, включая NVRAM, SMC, безопасный режим и восстановление через интернет, становятся недоступными. Это делает невозможным обход черного экрана.
Похоже, что подавляющее большинство пользователей, которые столкнулись с трудностями, это владельцы 13-дюймовых MacBook Pro конца 2013 и середины 2014 года. Также стоит отметить, что это самые старые модели, которые поддерживаются операционкой macOS Big Sur.
Один из комментаторов на Reddit рассказал, что служба поддержки Apple посоветовала ему сдать MacBook в ремонт. Еще один пользователь сообщает, что проблема была передана группе инженеров компании.
Пока неясно, что вызывает возникновение проблемы. На всех перечисленных в заметке ресурсах рекомендуется владельцам 13-дюймовых MacBook Pro конца 2013 и середины 2014 года пока воздержаться от установки обновления, либо делать это на свой страх и риск.
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Пользователи сообщают, что во время обновления на macOS Big Sur их устройства зависают, отображая черный экран. Комбинация клавиш для сброса, включая NVRAM, SMC, безопасный режим и восстановление через интернет, становятся недоступными. Это делает невозможным обход черного экрана.
Похоже, что подавляющее большинство пользователей, которые столкнулись с трудностями, это владельцы 13-дюймовых MacBook Pro конца 2013 и середины 2014 года. Также стоит отметить, что это самые старые модели, которые поддерживаются операционкой macOS Big Sur.
Один из комментаторов на Reddit рассказал, что служба поддержки Apple посоветовала ему сдать MacBook в ремонт. Еще один пользователь сообщает, что проблема была передана группе инженеров компании.
Пока неясно, что вызывает возникновение проблемы. На всех перечисленных в заметке ресурсах рекомендуется владельцам 13-дюймовых MacBook Pro конца 2013 и середины 2014 года пока воздержаться от установки обновления, либо делать это на свой страх и риск.
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Источник:
Абсолютно новому процу — новый номер макоси (11), ARM-технологии — схожее с iPadOS управление. Ну и прочее.
Макам прошлых лет очень тяжко тянуть биг сур. Особенно 13-кам.
И радуюсь что не спешу.
Завидую тем, у кого нет никаких проблем.
Что там постарше х.з., у меня есть одна 2013))), но она у родителей и её пока не обновляли))
Устанавливал поверх старой версии. Сразу после установки было сообщение системы, что в период оптимизации (или установки? не помню) может быть замедление системы. Что-то там индексировалось, но недолго.
По итогу:
Когда устанавливал сам — не заметил проблем.
Замечаний (от старшего ребенка) нет, что «тормознутее». Использование ежедневное: почта, web, Microsoft office, Teams (онлайн уроки), скайп, Pixelmator pro, мультимедиа всех видов.
Как то так...
Pro 13 2015 на Big Sur работает как неповоротливая тыква