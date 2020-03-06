



Основной модуль 48 Мп, IMX586, f/1.7, 1/2", оптическая стабилизация, запись видео 4K с 60 кадрами в секунду

Широкоугольник 12 Мп, IMX708, охват 120 градусов

Телефото 13 Мп, IMX616, f/2.4, 5-кратный гибридный зум, 20-кратный цифровой зум

Основной модуль 48 Мп, IMX689, f/1.7, 1/1.4", PDAF-фокусировка, двойная оптическая стабилизация запись видео 4K с 60 кадрами в секунду

Широкоугольник 48 Мп, IMX586, f/1.7, 1/2", охват 120 градусов

Телефото 13 Мп, IMX708, 10-кратный гибридный зум, 60-кратный цифровой зум





Компания OPPO провела в Китае презентацию новинок. Она показала смартфоны Find X2 и Find X2 Pro.Find X2 получил экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением 3168×1440 и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 865 с графикой Adreno 650, 12 ГБ оперативной памяти, 256-гигабайтный накопитель и аккумулятор ёмкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой через пор USB Type-C от 65-ваттного адаптера. Корпус выполнен из керамики и защищён от проникновения воды по стандарту IP68. Сканер отпечатков встроен в экран.Фронтальная камера 32-мегапиксельная, а основная обладает тремя сенсорами:У Find X2 Pro ещё более впечатляющие параметры. В этом смартфоне используется 512 ГБ встроенной памяти, аккумулятор 4260 мАч, корпус с покрытием из искусственной кожи и тройная камера:





Обе модели поддерживают Wi-Fi 6 и работают в сетях связи пятого поколения. В смартфоны встроен чип NFC, а за звучание отвечают стереодинамики со сертификацией Dolby. По словам OPPO, для обработки изображения, которое выводится на экран, задействован специальный чип O1 Ultra Vision Engine. Он сглаживает картинку в динамичных видео и обеспечивает поддержку режима HDR. В качестве операционной системы используется Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.1.



OPPO Find X2 и Find X2 Pro скоро поступят в продажу в Китае, а затем могут появиться в других странах, в том числе в России.







