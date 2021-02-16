





Компания OPPO запатентовала необычную конструкцию фронтальной камеры для смартфона. Камера может перемещаться по горизонтали, благодаря чему можно менять направление съёмки.За движение камеры отвечает специальный механизм внутри корпуса, а сам датчик движется в углублении над экраном. Такая конструкция не увеличивает соотношение полезной площади экрана к фронтальной части смартфона, даже наоборот — камере требуется довольно много места, большая часть которого используется впустую и нужна лишь для того, чтобы датчик мог перемещаться.Для общения в видеочатах можно выставлять камеру посередине, а для съёмки селфи можно смещать её влево или вправо в зависимости от ситуации (или от того, какая сторона лица у пользователя «рабочая»).Расположением камеры можно управлять с помощью приложения для съёмки, фиксируя её там, откуда получается наиболее удачный кадр. В патенте также описывается возможность использования перемещающейся конструкции для основной камеры смартфона. Инженеры указывают, что такое решение позволит делать более качественные и совершенные панорамные снимки.