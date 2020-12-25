





Сайт Let’s Go Digital опубликовал рендеры неанонсированного смартфона, который разрабатывает OPPO при участии дизайнера и модельера Тома Форда. Это кожаный слайдер, который может увеличиваться в размере.Это не официальные рендеры, они сделаны дизайнерами Let’s Go Digital на основе описания смартфона из патента OPPO.У смартфона необычная конструкция — экран вытягивается и увеличивается. Он занимает почти всю лицевую часть и может фиксироваться в двух размерах — миниатюрном и полном. Во втором случае площадь матрицы увеличивается примерно в два раза.В сложенном состоянии этот смартфон похож на небольшую пудреницу, а в полностью раскрытом у него вполне обычные габариты. В отделке корпуса используется металл, окрашенный под золото, ткань и кожа. В верхней части предусмотрены «ушки» к которым можно крепить украшения. Основная камера смартфона тройная, её характеристики неизвестны. Фронтальной камеры нет.Пока неизвестно, собирается ли OPPO анонсировать этот смартфон официально и, тем более, выпускать его в продажу. Не исключено, что он так и останется на уровне концепта, как некоторые другие проекты этой компании.