Oppo представила самую крутую раскладушку в мире Find N2 Flip

Сегодня, 15 декабря, китайский производитель гаджетов Oppo провёл масштабную презентацию аппаратных новинок, в рамках которой представил свою первую раскладушку Find N2 Flip.
Девайс является прямым конкурентом Samsung Galaxy Z Flip 4, Huawei Pocket S и Moto RAZR 2022 — компания демонстративно сравнивала Oppo Find N2 Flip с этими моделями на презентации.
Гаджет получил внешний 3,62-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 382 x 720 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Это самый большой экран среди всех сегодняшних раскладушек — его можно использовать не только в качестве видоискатели, но и для полноценной работы со смартфоном.
Внутри расположена складная 6,8-дюймовая AMOLED-панель с частотой обновления 1-120 Гц (LTPO), поддержкой HDR10+, 97%-охватом цветовой гаммы DCI-P3 и яркостью в 1600 нит.
Oppo Find N2 Flip работает на чипсете Dimensity 9000+. На выбор предлагается три конфигурации памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ (LPDDR5/UFS 3.1).
На внешней части корпуса размещены две камеры — основная на 50 Мп с сенсором Sony IMX890 и сверхширокоугольная Sony IMX355 на 8 Мп с углом обзора 112°. Разрешение селфи-камеры на внутреннем дисплее составляет 32 Мп. За обработку снимков и видео отвечает фирменный чип MariSilicon X.
Эта модель может похвастаться самой большой батареей среди всех актуальных раскладушек — в ней установлен аккумулятор ёмкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Для сравнения, в Galaxy Z Flip4 стоит батарея на 3700 мАч с зарядкой до 25 Вт, а в Razr 2022 — на 3500 мАч с поддержкой зарядки до 30 Вт.
Пока Oppo Find N2 Flip доступен для предзаказа только в Китае по следующем ценам:
- 8/256 ГБ — 5999 юаней (~$859/56 000 рублей);
- 12/256 ГБ — 6399 юаней (~$917/60 000 рублей);
- 16/512 ГБ — 6999 юаней (~$1003/66 000 рублей).
Помимо флагманской раскладушки, Oppo также показала концепт стеклянного смартфона, который выглядит очень интересно. Кстати, компания уже официально подтвердила, что глобальный релиз Find N2 Flip состоится в начале 2023 года.