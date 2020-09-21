





Компания OPPO официально представила смартфон среднеценового диапазона Reno4 SE 5G с поддержкой сетей пятого поколения. Старт продаж намечен на 25 сентября.Устройство работает на базе процессора MediaTek Dimensity 720 и 8 ГБ оперативной памяти. Что касается экрана, новинка получила 6,43-дюймовый дисплей формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Он занимает 90,8 % площади фронтальной поверхности.Фронтальная камера на 32 МП с максимальной диафрагмой f/2,4 расположилась в небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана. Основная камера состоит из трех объективов: основной 48-мегапиксельный датчик (f/1,7), 8-мегапиксельный сенсор с широкоугольной линзой (119 градусов) и 2-мегапиксельный с диафрагмой f/2,4.Сканер отпечатка пальца встроен в дисплей. За автономную работу отвечает батарея на 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт SuperVOOC 2.0.Смартфон получил следующие интерфейсы: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, порт USB-C и 3,5 мм порт для наушников. Размеры новинки составляют 160,5 × 73,5 × 7,85 мм, а вес — 169 г. Покупателям будет доступна операционная система ColorOS 7.2 из коробки. Стоимость новинки — 370 долларов за версию с накопителем 128 ГБ и 410 долларов за 256 ГБ.