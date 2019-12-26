Компания OPPO провела в Китае презентацию и показала несколько новинок: смартфоны Reno3 и Reno3 Pro, а также беспроводные наушники Enco Free.



Reno3 и Reno3 Pro



Reno3 и Reno3 Pro — одни из первых смартфонов с поддержкой 5G. У них много общего, но они отличаются друг от друга как дизайном, так и начинкой. OPPO позиционирует эти модели как самые тонкие с поддержкой 5G — толщина их корпуса составляет всего 7,7 мм.







Reno3 получил AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей и каплевидным вырезом под 32-мегапиксельную фронтальную камеру, процессор MediaTek Dimensity 1000L со встроенным модемом 5G и аккумулятор ёмкостью 4025 мАч с быстрой зарядкой через порт USB Type-C.



Основная камера Reno3 состоит из четырёх модулей:



Основной — 64 Мп

Широкоугольный — 8 Мп

Чёрно-белый — 2 Мп

Датчик глубины

Основной — 48 Мп с сенсором Sony IMX586, оптической и электронной стабилизацией

Телефото — 13 Мп с 5-кратным гибридный зумом

Широкоугольный — 8 Мп с углом охвата 116 градусов

Чёрно-белый — 2 Мп

Reno3 Pro получил AMOLED-экран диагональю 6,5 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей и небольшим вырезом под 32-мегапиксельную фронтальную камеру, процессор Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G и аккумулятор ёмкостью 4025 мАч с быстрой зарядкой через порт USB Type-C.Камера Reno3 Pro состоит из четырёх модулей:Смартфоны объединяет квадрокамера — 64 Мп у Reno3 и 48 Мп и Reno3 Pro. Кроме того, у обоих устройств есть подэкранный сканер отпечатков пальцев, а также поддержка технологии NFC для бесконтактных платежей. Смартфоны двухсимочные и поддерживают работу в сетях 5G. В качестве операционной системы используется фирменная оболочка ColorOS 7 на базе новейшего Android 10.OPPO Reno 3 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти будет продаваться за 3399 юаней (30000 рублей), а версия с 12 + 128 ГБ стоит 3699 юаней (32600 рублей). OPPO Reno 3 Pro с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти будет продаваться за 3999 юаней (35200 рублей), а версия с 12 + 256 ГБ стоит уже 4499 юаней (39700 рублей).Enco Free — полностью беспроводные наушники, выполненные в стиле Apple Air Pods. В комплектацию входит прямоугольноый зарядный футляр с закругленными углами, а сами наушники выполнены в форм-факторе наушников-вкладышей и обладают продолговатыми ножками. Время работы от одного заряда составляет 5 часов, а в футляре наушники можно зарядить ещё 5 раз. Поддерживается технология Bluetooth LE dual-pass, которая увеличивает качество и уменьшает задержку звука. Два микрофона обеспечивают активное шумоподавление.Эти наушники будут продаваться в чёрном, белом и розовом цветах. Стоимость OPPO Enco Free в Китае составит 699 юаней (около 6200 рублей), о поставках в другие страны пока не сообщается.





