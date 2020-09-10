Компания OPPO анонсировала в России новые беспроводные наушники Enco W51. Их особенностями являются активная система шумоподавления, двухъядерный процессор и три микрофона для захвата голоса.
Enco W51 оснащены двухъядерным чипом, который использует активную схему снижения шума и алгоритмы управления соединением для повышения стабильности сигнала. Наушники могут устранять низкочастотный шум: внешний микрофон распознает и фильтрует окружающие звуки, внутриканальный дизайн помогает блокировать шумы средних и высоких частот. Для фильтрации остаточных шумов используется внутренний микрофон.
OPPO Enco W51 представлены в белом цвете. Новинка будет доступна в фирменном интернет-магазине OPPO, а также в магазинах DNS, «М.Видео», «Эльдорадо» и «Ноу-Хау».
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