



















Компания OPPO анонсировала в России новые беспроводные наушники Enco W51. Их особенностями являются активная система шумоподавления, двухъядерный процессор и три микрофона для захвата голоса.Enco W51 оснащены двухъядерным чипом, который использует активную схему снижения шума и алгоритмы управления соединением для повышения стабильности сигнала. Наушники могут устранять низкочастотный шум: внешний микрофон распознает и фильтрует окружающие звуки, внутриканальный дизайн помогает блокировать шумы средних и высоких частот. Для фильтрации остаточных шумов используется внутренний микрофон.Enco W51 оснащены технологией Bluetooth 5.0 для передачи звука на расстоянии до 10 м от подключенного смартфона. Сенсорная система контроля позволяет управлять звонками и музыкой. Баланс скорости и стабильности подключения обеспечивают выделенный канал передачи, технология флеш-памяти и одновременная трансляция сигнала в каждый наушник. Автономность наушников составляет 4 часа, при зарядке от чехла — до 24 часов (без шумоподавления), а 15 минут заряда обеспечат до 2,5 часов прослушивания с активным шумоподавлением. Модель заряжается через USB Type-C и поддерживает технологию беспроводной зарядки по протоколу Qi.OPPO Enco W51 представлены в белом цвете. Новинка будет доступна в фирменном интернет-магазине OPPO, а также в магазинах DNS, «М.Видео», «Эльдорадо» и «Ноу-Хау».