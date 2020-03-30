







Компания OPPO представит новые смартфоны серии Reno3 в России 2 апреля 2020 года. Ранее Reno3 и Reno3 Pro были успешно представлены в Китае, а теперь линейка выходит на новые рынки.Устройства получили усовершенствованные алгоритмы обработки кадров, а также специальный режим Ultra Dark Mode, который позволяет пользователю фотографировать в условиях слабого освещения.Устройства серии Reno3 стали первыми смартфонами компании OPPO с фронтальной камерой 44 Мп. Серия также оснащена 48-мегапиксельной камерой с четырьмя объективами, которая обеспечивает высокое качество и детализации. 5-кратный гибридный и 20-кратный цифровой зум позволяют создавать изображения без потери качества при приближении объектов.





Более подробная информация о Reno3 и Reno3 Pro станет известна позднее.



Смотреть запуск новой серии OPPO Reno3 можно будет 2 апреля на YouTube-каналах Wylsacom (в 15:00), Mobiltelefon(в 16:00), OPPO Россия (в 17:00) и Droider (в 18:00). Cо 2 по 8 апреля все желающие смогут принять участие в конкурсе и выиграть новые смартфоны Reno3 и Reno3 Pro. В каждом видео будет зашифровано кодовое слово. Участникам нужно собрать из них фразу и поделиться ответом по ссылке. Итоги конкурса будут объявлены 10 апреля на сайте OPPO.







