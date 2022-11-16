Oppo выпустила бюджетный клон Huawei P50 за 15 тысяч рублей

8/128 ГБ — 1799 юаней (~15 200 рублей);

8/256 ГБ — 1999 юаней (~16 900 рублей);

12/256 ГБ — 2299 юаней (~19 500 рублей).

Китайский производитель гаджетов Oppo официально представил новый смартфон Oppo A1 Pro с дизайном прошлогоднего флагмана Huawei и середняковыми характеристиками.Изюминкой Oppo A1 Pro является его экран — девайс получил 6,7-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью в 950 нит, 10-битной глубиной цвета и вырезом под фронталку на 16 Мп.На задней панели расположены две камеры — основная на 108 Мп и практически бесполезный датчик глубины на 2 Мп.Смартфон оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 695, 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и накопителем стандарта UFS 2.2 на 128/256 ГБ.Среди прочих особенностей новинки — подэкранный сканер отпечатков пальцев, два стереодинамика, слот для карт MicroSD, NFC-модуль, а также аккумулятор ёмкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.Oppo A1 Pro уже доступен в Китае по следующим ценам:О доступности в других странах пока нет информации.