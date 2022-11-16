Oppo Смартфоны

Oppo выпустила бюджетный клон Huawei P50 за 15 тысяч рублей

Фархад

OPPO-A1-Pro

Китайский производитель гаджетов Oppo официально представил новый смартфон Oppo A1 Pro с дизайном прошлогоднего флагмана Huawei и середняковыми характеристиками.

Изюминкой Oppo A1 Pro является его экран — девайс получил 6,7-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью в 950 нит, 10-битной глубиной цвета и вырезом под фронталку на 16 Мп.

На задней панели расположены две камеры — основная на 108 Мп и практически бесполезный датчик глубины на 2 Мп.

OPPO-A1-Pro-1

Смартфон оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 695, 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и накопителем стандарта UFS 2.2 на 128/256 ГБ.

Среди прочих особенностей новинки — подэкранный сканер отпечатков пальцев, два стереодинамика, слот для карт MicroSD, NFC-модуль, а также аккумулятор ёмкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.

Oppo A1 Pro уже доступен в Китае по следующим ценам:
  • 8/128 ГБ — 1799 юаней (~15 200 рублей);
  • 8/256 ГБ — 1999 юаней (~16 900 рублей);
  • 12/256 ГБ — 2299 юаней (~19 500 рублей).

О доступности в других странах пока нет информации.

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Источник:
GizmoChina
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