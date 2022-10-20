Oppo выпустила лимитированную версию Reno8 Pro для фанатов «Дома Дракона»





Китайский бренд Oppo представил лимитированную версию флагманского смартфона Reno8 Pro для поклонников приквела легендарной «Игры престолов».



Лимитка буквально пропитана насквозь символикой хитового сериала HBO «Дом Дракона» — в комплект входит чехол, стилизованный под чешуйчатую кожу дракона Балериона, также известного под прозвищем «Чёрный Ужас», поп-сокет, брелок с гербом Таргариенов, золотое яйцо и уникальная скрепка для извлечения SIM-карты.



Производитель также вложил в коробку «рукописное провозглашение» короля Визериса I Таргариена.









Напомним, Oppo Reno8 Pro оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 8100-Max, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, а также тремя камерами на 50+8+2 Мп, фронталкой на 8 Мп и аккумулятором ёмкостью 4500 мАч.Пока лимитированную серию Oppo Reno8 House of the Dragon можно предзаказать только в Индии, но компания ещё не раскрыла цену девайса. О доступности в других странах также нет информации.