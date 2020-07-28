В прошлом году Motorola представила раскладушку Moto Razr — современное переосмысление культовой модели. Блок клавиш заменил складной экран. К сожалению, не обошлось без проблем, поскольку прочность такого решения оставляла желать лучшего.
Судя по всему, производитель проведет работу над ошибками в новой модели, которую, по слухам, представят в сентябре. Инсайдер Эван Бласс опубликовал первый снимок с неанонсированным Moto Razr 2020. Похоже, что дизайн не будет сильно отличаться.
Все элементы дизайна выглядят почти аналогично смартфону 2019 года. Вероятно, Motorola улучшит технологию складного экрана и компоненты. Таким образом, новинка, скорее всего, будет отличаться более мощным процессором и поддержкой сетей пятого поколения (5G).
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