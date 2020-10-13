До мероприятия Apple остаются считанные часы, в то время как авторитетный блогер Эван Бласс поделился изображениями новинок, которые компания сегодня готовится представить. До официального анонса можно взглянуть на модельный ряд смартфонов iPhone 12 и смарт-колонку HomePod mini.
Сообщается, что iPhone 12 и 12 mini будут представлены в красном, белом, светло-салатовом, синем и черном цветах. Судя по всему, обе модели получат двойную камеру.
По слухам, iPhone 12 и 12 Pro Max представят в синем, графитовом, золотом и серебряном цветах. Новый синий цвет похож на вариант Midnight Green, который дебютировал с iPhone 11 Pro. На опубликованных изображениях виднеются датчики LiDAR в системе камер.
Эван Бласс также опубликовал изображения компактной версии умного динамика HomePod, которая, вероятно, получит обозначение mini. Актуальная модель устройства выполнена в цилиндрическом дизайне, а новинка будет представлена в шарообразной форме.
На плоской поверхности виднеются сенсорные элементы для управления. Ожидается, что HomePod mini будет доступна в черном и белом цвете.
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Сообщается, что iPhone 12 и 12 mini будут представлены в красном, белом, светло-салатовом, синем и черном цветах. Судя по всему, обе модели получат двойную камеру.
По слухам, iPhone 12 и 12 Pro Max представят в синем, графитовом, золотом и серебряном цветах. Новый синий цвет похож на вариант Midnight Green, который дебютировал с iPhone 11 Pro. На опубликованных изображениях виднеются датчики LiDAR в системе камер.
Эван Бласс также опубликовал изображения компактной версии умного динамика HomePod, которая, вероятно, получит обозначение mini. Актуальная модель устройства выполнена в цилиндрическом дизайне, а новинка будет представлена в шарообразной форме.
На плоской поверхности виднеются сенсорные элементы для управления. Ожидается, что HomePod mini будет доступна в черном и белом цвете.
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Mini ждём
Очень понравился в прошлом году на 11, но планирую брать 12.
Считанные что? Дни, годы, час, километры? Как же вы затpахали уже со своей безграмотностью...