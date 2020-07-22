





В своем новом отчете аналитик TF Securities Минг-Чи Куо подробно описывает планы Apple по камерам для iPhone. Он полагает, что Semco и Sunny Optical (корейский и китайский поставщик линз соответственно) присоединятся к цепочке поставок в этом году.Apple регулярно заказывает компоненты от нескольких поставщиков, чтобы усилить конкуренцию в своей цепочке и сократить расходы. Куо считает, что эти компании смогут предоставить детали более высокого качества с лучшей производительности.По последним данным, Apple в iPhone 12 использует шарнирный привод Semco для автофокуса, который намного лучше текущей конструкции на основе пружин. Куо сообщает, что к 2022 году в iPhone появятся телеобъективы перископного типа производства Semco.Ожидается, что iPhone 12 поступит в продажу осенью этого года в четырех версиях: новая компактная модель 5,4-дюймовым экраном, две 6,1-дюймовые модели и 6,7-дюймовый с индексом Max. Серия Pro получит тройную камеру с датчиком LiDAR.