В своем новом отчете аналитик TF Securities Минг-Чи Куо подробно описывает планы Apple по камерам для iPhone. Он полагает, что Semco и Sunny Optical (корейский и китайский поставщик линз соответственно) присоединятся к цепочке поставок в этом году.
Apple регулярно заказывает компоненты от нескольких поставщиков, чтобы усилить конкуренцию в своей цепочке и сократить расходы. Куо считает, что эти компании смогут предоставить детали более высокого качества с лучшей производительности.
По последним данным, Apple в iPhone 12 использует шарнирный привод Semco для автофокуса, который намного лучше текущей конструкции на основе пружин. Куо сообщает, что к 2022 году в iPhone появятся телеобъективы перископного типа производства Semco.
Ожидается, что iPhone 12 поступит в продажу осенью этого года в четырех версиях: новая компактная модель 5,4-дюймовым экраном, две 6,1-дюймовые модели и 6,7-дюймовый с индексом Max. Серия Pro получит тройную камеру с датчиком LiDAR.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
И Apple бы стояла перед выбором, переплачивать или отказываться от известных линз, а это удар по имиджу.
В iPhone всегда стояли «noname» линзы, и если перейти на другого поставщика — можно сэкономить, а для потребителя это все те же «noname» линзы.