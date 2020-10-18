









Появились первые утечки, демонстрирующие нам, как может выглядеть Galaxy S21. По словам источников, на изображениях компактная модель из грядущего модельного ряда, в который войдут три устройства.Сообщается, что с учетом выступа камеры толщина Galaxy S21 составляет 9 мм. Это говорит о том, что модель Ultra с зум-объективом и камерой на 108 МП может получить еще более толстый выступ.Судя по рендерам, Samsung будет использовать плоский дисплей, такой же как у Galaxy Note 20. Пока неизвестны материалы задней крышки смартфона. На изображениях непонятно, будет ли она из стекла или пластика. Если верить остальным слухам, Galaxy S21 получит 6,2-дюймовый дисплей при габаритах 151,7×71,2×7,9. Модуль камеры кажется единственный дизайнерским нововведением для предстоящего модельного ряда.Скорее всего, данный язык дизайна будет прослеживаться во всех трех предстоящих моделях Galaxy S21. Вероятно, в ближайшее время нас ожидает масса утечек связанных с ожидаемыми флагманами от Samsung.