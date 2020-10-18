Появились первые утечки, демонстрирующие нам, как может выглядеть Galaxy S21. По словам источников, на изображениях компактная модель из грядущего модельного ряда, в который войдут три устройства.
Сообщается, что с учетом выступа камеры толщина Galaxy S21 составляет 9 мм. Это говорит о том, что модель Ultra с зум-объективом и камерой на 108 МП может получить еще более толстый выступ.
Скорее всего, данный язык дизайна будет прослеживаться во всех трех предстоящих моделях Galaxy S21. Вероятно, в ближайшее время нас ожидает масса утечек связанных с ожидаемыми флагманами от Samsung.
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Источник:
это фиаско