





Аналитик в отрасли дисплеев Росс Янг поделился о предстоящей линейке смартфонов iPhone 13, которая придет на смену iPhone 12 и iPhone SE.Сообщается, что грядущий модельный ряд iPhone 13 очень похож на ожидаемую линейку iPhone 12, которую, если верить слухам, Apple представит в октябре. По словам аналитика, купертиновцы представят в 2021 году пять смартфонов: iPhone 13 Pro Max с 6,67-дюймовым экраном, iPhone 13 Pro с экраном 6,06 дюймов, iPhone 13 — 6,06» и iPhone 13 — 5,42.Предполагается, что все модели iPhone 13 получат дисплеи от BOE Technology, Samsung и LG. Янг отмечает, что «наиболее важным событием» в грядущем модельном ряду 2021 года станет внедрение дисплеев ProMotion с переменной частотой обновления экрана, максимальный показатель которой составляет 120 Гц.Что касается камер, iPhone 13 и 13 mini получат те же датчики, что и у iPhone 12 Pro Max, в то время как размер системы будет увеличен. Это означает, что камеры будут значительно улучшены на всех моделях.Хотя Янг ожидает, что обе модели iPhone 13 Pro получат датчик LiDAR, неизвестно появится ли эта функция в смартфонах без индекса «Pro». Так же до сих пор неясно, будет ли модельный ряд смартфонов iPhone 12 Pro оснащаться этим лазерным сенсором.Все модели iPhone 13, скорее всего, получат поддержку 5G с частотой менее 6 ГГц, а серия Pro получит в дополнение поддержку более быстрого стандарта mmWave. По слухам, в этом году только iPhone 12 Pro Max сможет работать в диапазоне быстрого стандарта mmWave 5G.Что не менее интересно, если верить информации от Янга, iPhone SE третьего поколения не стоит ждать ранее 2022 года. Ожидается, что он получит 6,1-дюймовый ЖК-дисплей, Touch ID, 5G с частотой менее 6 ГГц и аналогичный iPhone 11 набор камер. Это может намекать на то, что он получит похожий дизайн, а сканер отпечатка пальца, вероятно, будет встроен в кнопку Power по аналогии с iPad Air четвертого поколения.