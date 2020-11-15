





Еще совсем недавно компания OnePlus представила свой флагман 8T, а в сети уже начали появляться подробности о следующей модели. Новый смартфон разрабатывается под кодовым названием «Лимонад» (Lemonade), и, похоже, что в его дизайне можно будет обнаружить заимствованные идеи.В сеть утекли CAD-рендеры OnePlus 9, на которых демонстрируется дизайн с узнаваемыми элементами. Сообщается, что устройство будет оснащено плоским OLED-дисплеем с отверстием для селфи-камеры, что делает его очень похожим на 8T. Вероятно, экран нового смартфона получит частоту обновления 120 Гц.Судя по изображению задней панели, OnePlus 9 будет оснащен блоком камер, который похож на аналогичный элемент линейки Samsung Galaxy Note20. Если верить рендеру массив камер оснастят тремя объективами. Подробностей о них пока не поступало. Скорее всего, в небольшом отверстии будет размещен датчик глубины.С наибольшей вероятностью смартфон будет работать на грядущем 5-нм Snapdragon 875 от Qualcomm и получит поддержку сетей 5G. О ёмкости аккумулятора информация также отсутствует, но компания постоянно наращивает объём батареи. Ожидается, что за быструю зарядку будет обеспечивать OnePlus Warp Charge 65. Новый смартфон, вероятно, представят в начале следующего года.