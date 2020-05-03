MacBook
Судя по всему, Apple готовится к запуску своего следующего ноутбука. Результаты бенчмарка позволяют предположить, что это будет, скорее всего, 13-дюймовый MacBook Pro.

Пользователь Твиттера с ником @_rogame обнаружил в тесте 3DMark результаты нового MacBook Pro.

Если верить этой информации, которой не так много, то новый MacBook Pro получит:
  • Процессор Intel Core i7-1068NG7 с частотой 2,3 ГГц и 4,1 ГГц
  • 32 ГБ ОЗУ
  • 2 / 4TB SSD
Процессор i7-1068NG7 — это чип Intel Ice Lake-U 10-го поколения, который еще официально не подтвержден. Переход на Ice Lake-U с Whiskey Lake-U, вероятно, значительным повысит производительность.

Учитывая перечисленные спецификации, новинка будет стоить более 3000 долларов. Вполне вероятно, что Apple выпустит более доступную версию с процессором Core i5. Самое интересное в этой утечке — предположение, что это может быть 13-дюймовая модель. Apple недавно увеличила диагональ своей «прошки» с 15 до 16 дюймов, так поему бы не сделать то же самое для 13-дюймовой модели.


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