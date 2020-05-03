New config tested (2020 13" Macbook Pro)

> i7-1068NG7 2.3GHz base 4.1GHz boost

> 32GB of RAM

> 4TB SSD https://t.co/XmLXiz5jFT — _rogame (@_rogame) April 29, 2020

Процессор Intel Core i7-1068NG7 с частотой 2,3 ГГц и 4,1 ГГц

32 ГБ ОЗУ

2 / 4TB SSD

Судя по всему, Apple готовится к запуску своего следующего ноутбука. Результаты бенчмарка позволяют предположить, что это будет, скорее всего, 13-дюймовый MacBook Pro.Пользователь Твиттера с ником @_rogame обнаружил в тесте 3DMark результаты нового MacBook Pro.Если верить этой информации, которой не так много, то новый MacBook Pro получит:Процессор i7-1068NG7 — это чип Intel Ice Lake-U 10-го поколения, который еще официально не подтвержден. Переход на Ice Lake-U с Whiskey Lake-U, вероятно, значительным повысит производительность.Учитывая перечисленные спецификации, новинка будет стоить более 3000 долларов. Вполне вероятно, что Apple выпустит более доступную версию с процессором Core i5. Самое интересное в этой утечке — предположение, что это может быть 13-дюймовая модель. Apple недавно увеличила диагональ своей «прошки» с 15 до 16 дюймов, так поему бы не сделать то же самое для 13-дюймовой модели.