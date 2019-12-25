



Пока большинство смартфонов на рынке становятся все более однотипными и неотличимыми друг от друга, HONOR успешно задает эстетические тренды и постоянно придумывает что-то новое. Причем касается это не только дорогих флагманских аппаратов, но также и среднего ценового сегмента, в котором большинство производителей обращают меньше внимания на экстерьер и в лучшем случае используют решения из топовых моделей прошлых лет. Например, HONOR уже успешно экспериментировали с нескучными цветами, эффектными градиентами и необычными текстурами задних панелей. Причем в момент, когда их решения подхватывают другие компании, дизайнеры бренда придумывают что-то новое и продолжают выделяться на рынке. В HONOR 9X производитель решил сделать ставку на сочетание фирменного для бренда насыщенного синего цвета и необычной, переливающейся на свету текстуры в виде латинской буквы Х. Смотрится очень круто, поскольку даже при малейшем наклоне аппарата паттерн на спинке значительно меняется на свету.





Технические характеристики HONOR 9X

Операционная система: EMUI 9.1.0 на базе Android P

Дисплей: безрамочный экран FullView IPS, 6.59 дюйма, 2340x1080

Процессор: восьмиядерный Kirin 710F

Оперативная память: 4 ГБ

Накопитель: 128 ГБ

Поддержка карт памяти: гибридный слот microSD до 512 ГБ

Основная камера: двойная, 48 Мп (фазовый автофокус PDAF) + 2 Мп

Фронтальная камера: выдвижная, 16 Мп

Связь: 2 карты nano-SIM

Беспроводные подключения: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC

Разъем: USB Type-C

Безопасность: сканер отпечатков на задней панели, распознавание лиц

Аккумулятор: 4000 мАч

Размеры: 163.5 × 77.3 × 8.8 мм

Вес: 196.8 г

Цена: 16 990 руб.





Помимо эффектного дизайна, HONOR 9X получился удобным в использовании и эргономичным. Он не тяжелый и не толстый, удобно ложится в ладонь за счет плавного изгиба спинки и наличия немного выступающей рамки, обеспечивающей более надежную хватку без риска случайно выронить смартфон. Кроме того, даже при достаточно большом дисплее — а это панель FullView с диагональю 6.59 дюйма — аппарат не ощущается слишком крупным. Помогают этому тонкие рамки по периметру экрана и отсутствие камеры в верхней части корпуса. За счет этого HONOR 9X выглядит стильно, современно и дорого. Он производит впечатление технологичного продукта, в котором ради эстетики были применены нестандартные технические решения. Кстати, сам по себе экран очень качественный. Впрочем, это уже стандарт для бренда HONOR. Не могу вспомнить ни одного раза, когда их дисплеи вызывали бы у меня какие-то вопросы. Цветопередача и калибровка отличные, разрешения Full HD+ хватает для обеспечения высокой детализации картинки, углы обзора максимальные, запаса яркости хватит для использования под прямыми солнечными лучами.





Фронталка HONOR 9X — выдвижной модуль с сенсором 16 Мп. По умолчанию камера размещена внутри корпуса и выдвигается только при необходимости использования, то есть когда нужно сделать селфи или разблокировать смартфон с помощью системы распознавания лиц. На текущий момент к выдвижным элементам в смартфонах отношение неоднозначное. С одной стороны, не всем нравятся фигурные вырезы в верхней части экрана, где располагается фронтальная камера и динамик, из-за перекрытия части контента. В то же время некоторых покупателей смущает усложнение конструкции смартфона и появление электропривода модуля камеры. Впрочем, на деле переживать на этот счет не стоит. Такая система работает очень быстро (камера появляется и складывается всего лишь за 1 секунду), а сам механизм очень надежный и проходит многочисленные тестирования перед выходом смартфона на рынок.





В частности, выдвижная камера работает в паре с сенсорами смартфона и способна определять внештатные ситуации. Если HONOR 9X «чувствует» ускорение свободного падения — фронталка автоматически прячется внутри корпуса. Конструкция также защищена и от других воздействий, например, способна выдерживать давление на излом до 15 кг, а это достаточно серьезный показатель. Сами мы устраивать HONOR 9X стресс-тесты для проверки предельной выносливости не стали. Побросали смартфон над мягкой поверхностью, чтобы убедиться в способности камеры прятаться внутри корпуса до удара, а также попробовали руками сгибать модуль в разные стороны и убедились в надежности конструкции. Впрочем, один минус все-таки есть. Поскольку камера находится внутри корпуса, она иногда может забирать с собой пылинки и не способна сама по себе чиститься об ткань карманов, как это обычно бывает. Время от времени ее придется протирать. Что касается качества съемки на фронтальную камеру, HONOR 9X показывает себя с хорошей стороны. Каких-то выдающихся технологический решений в силу невысокой цены тут нет, но снимки получаются достаточно хорошие, чтобы нельзя было пожаловаться на реализацию фронталки. Разрешения 16 Мп хватает для детализированных автопортретов, умные алгоритмы помогают в разумных пределах приукрасить действительность и скрыть возможные недостатки при съемке. В общем, нормальная камера с нормальными фотографиями. В Инстаграм опубликовать свежую фотку или снять сториз — в самый раз.





В качестве основной камеры используется двойной модуль с сенсорами 48 Мп и 2 Мп. Первый — основной и служит для большинства кадров, второй используется для измерения глубины резкости и помогает делать качественное и эффектное размытие при съемке людей и предметов в портретном режиме. Кстати, в смартфоне также есть функция 3D-освещения, которая позволяет при съемке на фронталку или основную камеру менять световую схему для большей выразительность кадров. В основной камере используется сенсор размером 1/2 дюйма с разрешением 48 Мп и светлая оптика с диафрагмой F/1.8. Модуль очень качественный и позволяет делать отличные фотографии и снимать видео в любых условиях. Впрочем, помимо хорошей физической базы, в HONOR 9X важную роль играют алгоритмы искусственного интеллекта. Например, они работают для стабилизации видео и значительно улучшают качество фотографий ночью и в условиях недостаточной освещенности.





HONOR 9X — отличный выбор в плане производительности. Смартфон работает на чипе Kirin 710F среднего класса в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Это достаточная конфигурация и для игр, и для повседневного использования. В синтетическом тесте AnTuTu смартфон набирает порядка 155 тысяч баллов, что считается достойным результатом не только для ценовой категории HONOR 9X, но также и для более дорогих аппаратов. Кроме того, поддерживается фирменная технология GPU Turbo 3.0, что добавляет играм производительности за счет эффективного управления фоновыми процессами и ускорения графического ядра. Мы поиграли на HONOR 9X в самые популярные и требовательные сейчас игры: Call of Duty: Mobile, PUBG, Asphalt 9: Legends и новейшую GRID Autosport. Во всех случаях результат понравился. Пусть даже не во всех играх есть возможность поставить настройки графики на максимум, зато играется отлично и смартфон не создает преград для мобильных развлечений. Про работу фирменной оболочки EMUI 9.1 и использование приложений даже говорить не приходится — HONOR 9X работает идеально.





Автономность — еще одна сильная сторона этого смартфона. В нем установлена батарея емкостью 4000 мАч, что в сочетании с прочими характеристиками аппарата обеспечивает полный день смешанного использования без ограничений. Увидеть приближающийся к нулю индикатор заряда можно только поздним вечером, да и то после активной работы с самого утра. По оценке производителя пользователь может рассчитывать на 120 часов музыки, до 13 часов видео, 8 часов игр и 24 часа звонков в сетях 3G. На деле лабораторные измерения в идеальных условиях демонстрируют несколько завышенные показатели, но по реальность все-таки не очень далека от них. Впрочем, мало кто будет занимать смартфон столь продолжительное время каким-то одним заданием типа непрерывной игры, так что ориентироваться все-таки надо на смешанное использование. И в этом случае смартфон уверенно держится целый день без промежуточных подзарядок.

Отдельного упоминания заслуживает связь смартфона с окружающим миром. Модуль Wi-Fi быстрый, поддерживаются стандарты 802.11a/b/g/n/ac, версия Bluetooth 4.2. Для физических подключений используется разъем для наушников, а также наконец-то в недорогих смартфонах окончательно обосновался удобный симметричный разъем USB Type-C. Более того, в HONOR 9X есть востребованный в нашей стране модуль NFC. Так что его можно использовать для оплаты товаров и услуг вместо банковской карты. Это удобно, смартфон мы держим в руках намного чаще, чем кошелек, да и меньше шансов забыть его дома, оставшись без денег. Кстати, наличие модуля NFC — одно из отличий продающегося в России HONOR 9X от представленной ранее китайской версии. В Азии используются другие платежные инструменты, так что NFC в устройствах практически бесполезен. Чего не скажешь про Россию, восточную Европу и некоторые другие страны. В итоге мы получаем отлично оснащенный, очень красивый и мощный смартфон за привлекательную цену. В нем есть все нужное пользователю, начиная отличным экраном, производительной начинкой, качественными камерами и заканчивая такими приятными мелочами как разъем USB Type-C и модуль NFC.





