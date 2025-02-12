Оригинальный кабель Apple загорелся и спалил пол. Плюс одна фобия!

Пользователь сайта iphones.ru с ником Dimabeluyi рассказал о неприятном инциденте. Он хотел поставить айфон поутру на зарядку, но увидел, что кабель нагрелся настолько, что пластик на разъёме расплавился, начал капать на пол и прожёг линолеум.
Dimabeluyi отмечает, что за всё время, что он пользуется техникой Apple (с 2008 года), это первый подобный инцидент. Он поехал в магазин, чтобы получить возврат денег за кабель, но там ему сказали, что этот случай не гарантийный, поскольку проблема, скорее всего, возникла из-за скачка напряжения или короткого замыкания, вызванного попаданием воды на контакты.
Известно, что начинка кабелей Apple гораздо сложнее, чем у более дешёвых аналогов других производителей — по сути это мини-компьютер. Вероятно, какой-то из компонентов стал работать неправильно, что привело к увеличению силы тока, нагреву и, как следствие расплавлению пластика.
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