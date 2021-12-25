Основатель защищенного мессенджера Signal Мокси Марлинспайком рассказал о том, что защищенность Telegram — это миф, а в реальности с точки зрения конфиденциальности он менее надежен, чем WhatsApp. 

Сообщения, отправленные через Telegram, хранятся на серверах мессенджера в исходной форме или в виде обычного текста, без какого-либо шифрования для защиты личных данных. Это значит, что человек, у которого есть доступ к сервисам Telegram, имеет прямой доступ ко всей базе незащищенных данных пользователей. 

В этом плане даже у Facebook Messenger и WhatsApp уровень защиты данных более высокий. Оба приложения компании Meta предлагают как минимум сквозное шифрование для всех текстовых сообщений, отправляемых через их платформы.

Если хакер или госорган, который вас подозревает в преступлении, заинтересован в слежке за вами в Telegram, они легко могут это сделать, говорит Марлинспайком. 


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Источник:

Winfuture Winfuture

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