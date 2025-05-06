Купил ноутбук за 300 тысяч рублей и не стал получать? В итоге остался без ноутбука и денег

Александр


Пикабушник user5556341 решил приобрести на Wildberries топовый MacBook 16 M3 Max за 305 018 рублей, оплатил заказ с кредитки, но потом понял, что не рассчитал свои финансовые возможности, и попробовал отменить покупку через поддержку маркетплейса. Не получилось: в Wildberries назвали этот товар «неотказным» и сообщили, что в случае неполучения он будет утилизирован без возврата средств.

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Покупатель попытался оспорить эту покупку через «Т-Банк», с карты которого осуществлялся платёж, но поддержка отказала ему, посоветовав оформить возврат по условиям Wildberries. После этого он нажаловался на Wildberries в Роспотребнадзор, а заодно и на «Т-Банк» в Центробанк.

Примечательно, что в карточке товара нет пометки о том, что от него нельзя отказаться при получении. С недавних пор Wildberries причисляет к таким товарам не только пищевую продукцию, но и некоторые виды электроники — например, видеокарты. Комментаторы заподозрили user5556341 в попытке провернуть какую-то мутную схему (например, продлить льготный период по кредитной карте за счёт возврата средств за покупку). Ему посоветовали не полагаться на ответы поддержки в чатах, а действовать строго по закону и письменно потребовать принять возврат товара и вернуть деньги. Законодательство о защите прав потребителей признаёт невозвратными только те товары надлежащего качества, которые были созданы по спецзаказу, то есть предназначены для конкретного покупателя и не могут быть проданы кому-то ещё.
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Комментарии

+70
gizoi
Вб в край охренели. Они не возвращают товар тряпки детские, ошибся с цветом и забрал случайно. Делал 9 заявок, все отказ. Роспотребу написал, они сослались на закон, пишите на юр адрес фирмы ждите 10 дней и потом идите в суд. А у фирмы нет юр адреса, и ИНН Киргизский. Продавец включает дурак не отвечает, а на озоне в чате вообще заблокировал. Закон есть, но его никто не исполняет. Если бы парочку таких негодяем оштрафовали на сотни миллионов, то было бы проще всем
2 часа назад в 17:32
#
+4555
Gabriel
Странная ситуация. Есть товар который уже оплачен. Его можно получить и в крайнем случае продать частично компенсировав свое не умение обращаться с деньгами.
А вообще это очень старя история:

«Когда человек с деньгами встречает человека с опытом, человек с опытом уходит с деньгами, а человек с деньгами уходит с опытом.»
Архимед.
2 часа назад в 17:45
#
tellurian
+2349
tellurian Gabriel
Вы правильно написали.
30 минут назад
#
+4
redlac77
вб и вообще маркетпрейсы эти афонарели на разводе людей .
2 часа назад в 17:45
#
tellurian
+2349
tellurian redlac77
Я считаю, что тут покупатель виноват больше. Он по пьяне или ещё под чем-то сделал покупку, не прочитал все условия и теперь жалуется.
Реально, как выше написали, попытался бы продать товар с некоторой потерей.
В общем, странная история.
30 минут назад
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