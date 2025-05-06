Купил ноутбук за 300 тысяч рублей и не стал получать? В итоге остался без ноутбука и денег

Пикабушник user5556341 решил приобрести на Wildberries топовый MacBook 16 M3 Max за 305 018 рублей, оплатил заказ с кредитки, но потом понял, что не рассчитал свои финансовые возможности, и попробовал отменить покупку через поддержку маркетплейса. Не получилось: в Wildberries назвали этот товар «неотказным» и сообщили, что в случае неполучения он будет утилизирован без возврата средств.
Покупатель попытался оспорить эту покупку через «Т-Банк», с карты которого осуществлялся платёж, но поддержка отказала ему, посоветовав оформить возврат по условиям Wildberries. После этого он нажаловался на Wildberries в Роспотребнадзор, а заодно и на «Т-Банк» в Центробанк.
Примечательно, что в карточке товара нет пометки о том, что от него нельзя отказаться при получении. С недавних пор Wildberries причисляет к таким товарам не только пищевую продукцию, но и некоторые виды электроники — например, видеокарты. Комментаторы заподозрили user5556341 в попытке провернуть какую-то мутную схему (например, продлить льготный период по кредитной карте за счёт возврата средств за покупку). Ему посоветовали не полагаться на ответы поддержки в чатах, а действовать строго по закону и письменно потребовать принять возврат товара и вернуть деньги. Законодательство о защите прав потребителей признаёт невозвратными только те товары надлежащего качества, которые были созданы по спецзаказу, то есть предназначены для конкретного покупателя и не могут быть проданы кому-то ещё.