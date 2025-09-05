От хлама к хайтеку: из сломанного смартфона собрали эксклюзивный гаджет

Александр


Инженер Марчин Плаза в попытке преодолеть однообразие современных мобильных устройств создал уникальный Android-смартфон, объединив сломанный Samsung Galaxy Z Flip с клавиатурой от BlackBerry. Его проект, задокументированный на YouTube, демонстрирует сложный процесс преобразования стандартного устройства в нечто исключительное. Используя внешний экран складывающегося Galaxy Z Flip и тактильную клавиатуру BlackBerry, Плаза собрал гибрид, сочетающий современные технологии с ностальгической механикой.

Ключевой особенностью устройства стал шарнирный механизм, который не только придает телефону уникальный вид, но и функционально раскрывает клавиатуру. Процесс создания потребовал использования 3D-печати для корпуса и заказа печатных плат у специализированных компаний. Как отмечает инженер, проект усложнялся многочисленными пробами и ошибками, но конечный результат оказался вполне приличным как визуально, так и тактильно.

Дизайн устройства сознательно отвергает современные тренды в пользу индивидуальности. Хотя внешний вид может понравиться не всем, проект демонстрирует возможность создания по-настоящему уникальных устройств в эпоху массового производства однотипных моделей. Хотя крупные производители вряд ли выпустят подобные устройства, такие инициативы показывают, что пространство для инноваций и персонализации в мобильной индустрии все ещё существует для тех, кто готов экспериментировать.
