От «Маруси» к McLaren. В России запатентовали крутой спорткар под маркой Rossa

Автомобиль представлен в двух вариантах: с большим антикрылом и без него. Его уже можно рассмотреть со всех сторон на изображениях, приложенных к патенту.Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток». Промышленный образец нового российского спорткара был найден в базе данных ФИПС («Федеральный институт промышленной собственности»). Обладателем патента записан автогонщик Роман Русинов. Он же, по сообщению издания, ранее зарегистрировал торговую марку Rossa в конце 2022 года. Она охватывает продажу и производство транспортных средств, запчастей, спецодежду и так далее.Внешне спорткар напоминает автомобили компании McLaren, которая была основана в 1963 году новозеландским гонщиком Формулы-1 Брюсом Маклареном и американцем Тедом Майером.Также известно, что спорткар под названием Rossa разрабатывает Игорь Ермилин — бывший главный конструктор Marussia Motors.