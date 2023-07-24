От «Маруси» к McLaren. В России запатентовали крутой спорткар под маркой Rossa

Артем
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Фото: «Автопоток»

Автомобиль представлен в двух вариантах: с большим антикрылом и без него. Его уже можно рассмотреть со всех сторон на изображениях, приложенных к патенту.

Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток». Промышленный образец нового российского спорткара был найден в базе данных ФИПС («Федеральный институт промышленной собственности»). Обладателем патента записан автогонщик Роман Русинов. Он же, по сообщению издания, ранее зарегистрировал торговую марку Rossa в конце 2022 года. Она охватывает продажу и производство транспортных средств, запчастей, спецодежду и так далее. 

Внешне спорткар напоминает автомобили компании McLaren, которая была основана в 1963 году новозеландским гонщиком Формулы-1 Брюсом Маклареном и американцем Тедом Майером.

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Также известно, что спорткар под названием Rossa разрабатывает Игорь Ермилин — бывший главный конструктор Marussia Motors.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

–398
NYX
Дай Бог. Маруся прикольная была, жаль старушку
46 минут назад
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