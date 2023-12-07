От наушников к чайникам: Xiaomi выпустила чайник с шумодавом. Зачем он там нужен?

Фархад
Mijia P1

Народный бренд Xiaomi представил новый мегаполезный электроприбор — электрочайник с длинным названием Mijia Constant Temperature Electric Kettle P1 Light Edition.

Внешне девайс максимально идентичен предыдущим подобным чайникам Xiaomi. Он предлагает такой же белый корпус из премиального пластика и миниатюрный дисплей с отображением основной информации.

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Главная фича новинки — система шумоподавления. Xiaomi заявляет, что уровень шума при кипячении воды не превышает 47 дБ, в то время, как аналогичные гаджеты на рынке достигают отметки в 70 дБ.

Xiaomi Mijia

Среди прочих особенностей чайника Mijia P1 — мощность в 1800 Вт, несколько различных температур (45, 60, 70 или 85 градусов), защита от перегрева, скачков напряжения и включения без воды.

Купить такой чайник Xiaomi пока можно только в Китае по цене 179 юаней (~2300 рублей).
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Источник:
IT Home
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Комментарии

Артем Художник
+31
Артем Художник
Мне хоть слышно что он закипел, а так буду постоянно забывать сербануть чаёчку
46 минут назад
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+4
Vadim Артем Художник
Тебе Алиса скажет, когда закипел или на телефон брякнет уведомление.
6 минут назад
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