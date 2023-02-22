Аудиофилы уверены, что от SATA-кабеля зависит качество звука. Даже если он ни к чему не подключен





Фанаты качественного звучания уверены, что на качество звука влияет всё — не только звуковоспроизводящая аппаратура, но и любые компоненты, которые в ней использованы. А в случае с компьютерами это кабели, которыми накопители подключаются к материнской плате.



Продавцы давно это поняли и наладили производство аудиофильских SATA-кабелей. В моделях подешевле используется посеребрённая медь, а в самых крутых — чистое серебро с тефлоновой изоляцией. Чем короче кабель, тем лучше. И если обычные кабели стоят пару долларов, то цена аудиофильских доходит до нескольких сотен долларов.



Некоторые производители рекомендуют прогревать аудиофильские кабели не менее 100 часов, это должно обеспечить максимальное качество звучания.







Несколько лет назад аудиофилы начали немного прозревать и поняли, что можно использовать SSD-накопители формата M.2, которые втыкаются напрямую в материнскую плату, а отсутствие кабеля означает отсутствие помех, которые он вносит. Но и тут возникла проблема: они не могут слушать музыку на компьютере с Windows из-за жутких искажений, которые вносит эта ОС, им необходимы специальные аудиофильские сборки Linux (например, BlackOS), а они не поддерживают такой тип накопителей.





Часто на мат. плате разъём М.2 делит соседние линии первого (и второго) PCI-e х16. А в первом (ближайшем к процессору) PCI-e х16 обычно стоит карта вывода ЮСБ (при такой установку звук яснее). То есть во-первых установка SSD m.2 перетягивает на себя часть линий PCI-e х16 от карты вывода ЮСБ. Во-вторых «зашумляет» эту линию помехами. Это теория. Результаты прослушивания — совпадают с теорией. Проблема SSD NVMe в том, что их «не видят» нынешние наиболее перспективные удифильские сборки (ИМХО на сегодняшний день это: БлэкОС-лайт, TinyAP (Аплеер+Линукс Игоря Антонова), сборка от BAMF).