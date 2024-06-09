Отказался от Apple Watch в 2024 году и ничего не потерял. Самый переоцененный гаджет

Так случилось, что 2024 год начался для меня в концепции «цифрового минимализма». Появилась идея, что стало слишком много используемых гаджетов. Захотелось привести их количество к минимуму. Первой «жертвой» стали Apple Watch.
Это расширенная версия этого поста, который собрал более 80 комментариев. В начале 2024 года я как-то совсем уж подзабил на Apple Watch. Не исключаю, что это могло произойти на фоне того, что перестал активного заниматься спортом. Осталась только физкультура, где показатели смарт-часов не нужны.
Давайте я сначала перечислю полезные функции Apple Watch, которые считаю актуальными. Сразу отмечу, что без них спокойно можно прожить. У меня же как-то получается. Итак:
- Самая главная — возможность лайкать треки в потоковых сервисах. Это действительно удобно в том случае, если вы часто слушаете музыку по рекомендациям. Понравился трек — лайкнул на часах, он добавился в избранное. Не нужно лезть в карман за смартфоном.
- Кольца активности. Здесь я сразу позволю себе оговорится, что эта штука работает только в том случае, если вы поставили себе какую-то цель. К примеру, выходить два раза в день на прогулку и не забывать делать разминку в течение рабочего дня. Без цели кольца не мотивируют. Максимально пофиг на это все. Впрочем, если есть цель, то можно к ней без всяких напоминаний. Достаточно выработать привычку.
А теперь перечислю, почему я понял, что мне Apple Watch не нужны:
- Автономность — обычные AW (не Ultra) живут всего сутки. Мне в последнее время максимально лень их заряжать, поэтому они начали потихоньку обрастать пылью.
- Все эти данные о состоянии здоровья я считаю слишком переоцененной и избыточной информацией. Если я почувствую себя плохо, то мне нужны часы, чтобы убедится в этом. Я прекрасно понимаю, когда мне надо отдохнуть и когда отправиться спать. В последнем случае выручает банальный режим — нужно просто засыпать и просыпаться в одинаковое время.
- Уведомления — настоящее зло. Постоянно вибрирующее запястье способно кого угодно превратить в оголенный комок нервов. В 2024 году я свел все уведомления в тотальному минимуму и живу в концепции, что я сам решаю, когда получать тот или иной поток информации, вместо того, чтобы подрываться по первому пушу. К слову, в моей жизни это один из главных шагов к цифровому дзену.
Таким образом я пришел к выводу, что Apple Watch бесполезный и ненужный для меня гаджет. Впрочем, я не исключаю возможности, что в будущем могу переобуться, если Apple сделает какую-то действительно для меня полезную функцию в часах и прокачает их автономность. Также я продолжу проявлять любопытство ко всем носимым гаджетам без исключения, но только в качестве тестера и обозревателя.
А пока мне хорошо и без часов, но в обозримом будущем я возможно снова обзаведусь какими-нибудь G-Shock или механикой с автоподзаводом. Кстати, как у вас обстоят дела со смарт-часами — расскажите в комментариях.