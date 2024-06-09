ПМЭФ 2024

Отказался от Apple Watch в 2024 году и ничего не потерял. Самый переоцененный гаджет

Георгий
Apple Watch

Так случилось, что 2024 год начался для меня в концепции «цифрового минимализма». Появилась идея, что стало слишком много используемых гаджетов. Захотелось привести их количество к минимуму. Первой «жертвой» стали Apple Watch.

Это расширенная версия этого поста, который собрал более 80 комментариев. В начале 2024 года я как-то совсем уж подзабил на Apple Watch. Не исключаю, что это могло произойти на фоне того, что перестал активного заниматься спортом. Осталась только физкультура, где показатели смарт-часов не нужны.

Apple Watch

Давайте я сначала перечислю полезные функции Apple Watch, которые считаю актуальными. Сразу отмечу, что без них спокойно можно прожить. У меня же как-то получается. Итак:
  • Самая главная — возможность лайкать треки в потоковых сервисах. Это действительно удобно в том случае, если вы часто слушаете музыку по рекомендациям. Понравился трек — лайкнул на часах, он добавился в избранное. Не нужно лезть в карман за смартфоном.
  • Кольца активности. Здесь я сразу позволю себе оговорится, что эта штука работает только в том случае, если вы поставили себе какую-то цель. К примеру, выходить два раза в день на прогулку и не забывать делать разминку в течение рабочего дня. Без цели кольца не мотивируют. Максимально пофиг на это все. Впрочем, если есть цель, то можно к ней без всяких напоминаний. Достаточно выработать привычку.
Таким образом получаем, что все преимущества для меня можно описать фразой «сомнительно, но окей».

Apple Watch

А теперь перечислю, почему я понял, что мне Apple Watch не нужны:
  • Автономность — обычные AW (не Ultra) живут всего сутки. Мне в последнее время максимально лень их заряжать, поэтому они начали потихоньку обрастать пылью.
  • Все эти данные о состоянии здоровья я считаю слишком переоцененной и избыточной информацией. Если я почувствую себя плохо, то мне нужны часы, чтобы убедится в этом. Я прекрасно понимаю, когда мне надо отдохнуть и когда отправиться спать. В последнем случае выручает банальный режим — нужно просто засыпать и просыпаться в одинаковое время.
  • Уведомления — настоящее зло. Постоянно вибрирующее запястье способно кого угодно превратить в оголенный комок нервов. В 2024 году я свел все уведомления в тотальному минимуму и живу в концепции, что я сам решаю, когда получать тот или иной поток информации, вместо того, чтобы подрываться по первому пушу. К слову, в моей жизни это один из главных шагов к цифровому дзену.
Apple Watch

Таким образом я пришел к выводу, что Apple Watch бесполезный и ненужный для меня гаджет. Впрочем, я не исключаю возможности, что в будущем могу переобуться, если Apple сделает какую-то действительно для меня полезную функцию в часах и прокачает их автономность. Также я продолжу проявлять любопытство ко всем носимым гаджетам без исключения, но только в качестве тестера и обозревателя.

А пока мне хорошо и без часов, но в обозримом будущем я возможно снова обзаведусь какими-нибудь G-Shock или механикой с автоподзаводом. Кстати, как у вас обстоят дела со смарт-часами — расскажите в комментариях.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Apple проявляет интерес к своему давно позабытому гаджету
iOS 18 сделает еще один шаг на путь Android
iOS 18 шикарно порадует самых давних и преданных фанатов Apple

Рекомендации

Рекомендации

На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?
Ozon и Wildberries завалены поддельными наушниками JBL. Они в 15 раз дешевле оригинала, но это никого не смущает
Wylsacom рассказал, что делать, если Apple и Google заблокируют смартфоны в России
На Ozon появились поддельные SSD-накопители. Вы будете смеяться, когда узнаете, из чего они сделаны

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

lazex
+39
lazex
Автор перечислил личные хотелки-нехотелки. Ну, молодец. С ними спорить что ли сейчас нужно начать? У автора своя схема и видение использования вотчей, у других другие. Вообще не вижу предмeтa для дискуссии.
Сегодня в 12:29
#
tellurian
+1412
tellurian
Уведомление на часах оставил только самые важные. Банки, почта и пара приложений. Остальное выключил. Тут вопрос правильной настройки под себя.
Остальное дело лично каждого. Писать ради этого статью очень странно. 🤔
Думал увидеть в статье информацию о других гаджетах в рамках «цифрового минимализма».
2 часа назад в 13:01
#
Dmitriy
+968
Dmitriy
Да, верно, у меня так же вышло. Да мне нужны некоторые уведомления (но только от определённых приложений), мне нужен будильник, часы. Уже год как с этим справляется Amazfir bip s, не жалею, да и зарядка раз в месяц, при том, что в время всегда на экране. Ибо самое, что меня убивало в apple watch, равно как т в большинстве других смарт часов — автономность.
2 часа назад в 13:02
#