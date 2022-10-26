Насколько в России отличаются цены на одни и те же модели iPhone 14 с разными вариантами SIM-карт





Apple не поставляет iPhone 14 в Россию, эти устройства ввозятся в страну методом параллельного импорта и серыми схемами из различных государств. Выбор нового смартфона Apple в этом году усложняется тем, что для каждой модели в продаже присутствуют три варианта, отличающиеся способом подключения к операторской сети. Первый предусматривает использования двух физических SIM-карт, второй двух электронных eSIM, а третий комбинацию с одной физической SIM-картой и одной электронной eSIM.



Сайт 4PDA изучил предложения магазинов с «Яндекс Маркета» и выяснил, что цены на одну и ту же модель могут отличаться в зависимости от наличия или отсутствия лотка для SIM-карты и количества поддерживаемых физических SIM-карт.



iPhone 14 (128 ГБ)



nano SIM + eSIM — от 57 932 рублей

2 eSIM — от 61 800 рублей

2 nano SIM — от 58 800 рублей



iPhone 14 (256 ГБ)



nano SIM + eSIM — от 64 690 рублей

2 eSIM — от 65 900 рублей

2 nano SIM — от 82 740 рублей



iPhone 14 (512 ГБ)



nano SIM + eSIM — от 75 409 рублей

2 eSIM — от 80 390 рублей

2 nano SIM — от 76 800 рублей



iPhone 14 Pro (128 ГБ)



nano SIM + eSIM — от 83 469 рублей

2 eSIM — от 99 900 рублей

2 nano SIM — от 87 990 рублей



iPhone 14 Pro (256 ГБ)



nano SIM + eSIM — от 92 377 рублей

2 eSIM — от 99 990 рублей

2 nano SIM — от 98 990 рублей



iPhone 14 Pro (512 ГБ)



nano SIM + eSIM — от 112 999 рублей

2 eSIM — от 114 990 рублей

2 nano SIM — от 138 900 рублей



iPhone 14 Pro Max (128 ГБ)



nano SIM + eSIM — от 86 648 рублей

2 eSIM — от 99 990 рублей

2 nano SIM — от 99 450 рублей



iPhone 14 Pro Max (256 ГБ)



nano SIM + eSIM — от 97 700 рублей

2 eSIM — от 121 440 рублей

2 nano SIM — от 111 900 рублей



iPhone 14 Pro Max (512 ГБ)



nano SIM + eSIM — от 132 720 рублей

2 eSIM — от 157 380 рублей

2 nano SIM — от 141 950 рублей



Как мы видим, в большинстве случаев дороже других ценятся модификации с двумя eSIM, и это несмотря на то, что с добавлением тарифа по QR-коду иногда возникают проблемы (причём не только в России, но и других странах). Можно предположить, что такие аппараты считаются более инновационными, поэтому они пользуются повышенным спросом, и из-за этого стоят дороже. В крупной рознице (например, в «М.Видео» и «Эльдорадо») нет различия в ценах в зависимости от наличия eSIM или слота для SIM-карты — все три модификации одной и той же модели стоят одинаково.



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