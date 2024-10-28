Отменяем заказы: эксперты iFixit подтвердили, что «эффект желе» в iPad Mini 7 никуда не делся

Фархад
iPad mini

Специалисты из iFixit поделились видеороликом с разборкой нового iPad mini 7, который поступил в продажу на прошлой недели. Несмотря на заявления блогеров об отсутствии «эффекта желе» в дисплеях новых планшетов, эксперты пришли к другому заключению.

Похоже, за три года Apple так и не соизволила устранить эту проблему. Впрочем, даже представители компании ещё в 2021 году заявили, что «желейная прокрутка» — «нормальное» поведение для iPad с ЖК-дисплеями.



В своём ролике специалист iFixit подтвердил, что положение контроллера дисплея не изменилось по сравнению с iPad mini 6. Однако «желейный эффект» стал чуть менее заметным. Видимо, Apple применила какие-то программные патчи, чтобы уменьшить разрывы изображения при прокрутке.

Видео также показало, что логотип Apple можно отсоединить от корпуса, но в остальном внутренняя конструкция устройства похожа на iPad mini 6. Оценка ремонтопригодности — 3/10 баллов.

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Комментарии

kardigan
+3756
kardigan
Никогда не понимал в чём прикол этих миников. Ладно раньше экраны были с г.х, но сейчас то.. вроде и не телефон и не планшет. Что мешает взять нормальный полноценный планшет с собой, ведь и тот и другой в карман не влезет. В основном наверное суть в цене?
Сегодня в 11:25
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+145
Nikodimus73
Не знаю, что уж они (apple) там наделали, у меня был миник 4, всё прекрасно работало, никаких желейных эффектов небыло…
36 минут назад
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