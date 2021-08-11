





Компания Oukitel выпустила в продажу очередную новинку — защищённый от повреждений смартфон с двумя SIM-картами, поддержкой 5G и встроенным ИК-термометром для бесконтактного измерения температуры. На распродаже, посвящённой старту продаж, его можно приобрести с большой скидкой — за 199,99 доллара. Первые 300 покупателей получат в подарок беспроводные наушники формата TWS.Oukitel WP13 оснащён прочным корпусом, который сертифицирован по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810G, поэтому обладает надёжной защитой от повреждений, воды, пыли, грязи, экстремальных температур, перепада давления и вибраций. По углам защита усилена резиновыми вставками, что придаёт смартфону дополнительную прочность — можно быть уверенным, что он не разобьётся от падения даже с большой высоты.Что касается начинки, то в Oukitel WP13 установлен IPS-экран диагональю 6,52 дюйма с разрешением 1600×720 пикселей, процессор MediaTek Dimensity 700 со встроенным 5G-модемом, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ постоянной памяти со слотом microSD и аккумулятор ёмкостью 5280 мАч с поддержкой быстрой зарядки.Фронтальная камера 8-мегапиксельная, она размещена в небольшом вырезе в верхней части экрана. Основная камера тройная — с сенсорами 48, 2 и 0,3 Мп. Благодаря защите от воды, смартфон поддерживает подводную съёмку.В качестве операционной системы используется Android 11 с предустановленными сервисами и приложениями Google (включая Play Маркет). Встроенный чип NFC позволяет использовать бесконтактные платежи, в том числе через Google Pay. Предусмотрена разблокировка смартфона с помощью встроенного в кнопку включения сканера отпечатков пальцев или фронтальной камеры с использованием технологии Face Unlock.Вплоть до 15 августа Oukitel WP13 можно приобрести в официальном магазине Oukitel на AliExpress по специальной цене 199 долларов 99 центов при использовании купона продавца.