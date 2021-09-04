Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал людей за то, что они уделяют массу внимания Netflix, TikTok и другому развлекательному контенту в интернете. Об этом он написал в личном канале.

СЕО мессенджера напомнил, что возможность думать — лучшее, что есть у людей. И важно, чтобы эта возможность использовалась для получения нужного результата.

«Возможность мыслить — наш самый мощный инструмент. Нет ничего, что мозг не может сделать. Согласно многочисленным исследованиям, он активно генерирует новые идеи, даже когда мы отдыхаем или ничего не делаем. Часто мы можем найти решение сложных проблем просто после полноценного сна

Наше физическое состояние зависит от того, что мы едим, психическое состояние зависит от качества информации, которую мы скармливаем нашему мозгу. Если мы наполняем наш мозг реальными данными, которые позволяют ему решать фундаментальные проблемы, он будет обрабатывать эти данные в фоновом режиме и предлагать неожиданные решения», — объясняет Дуров.

Развлечения, вроде соцсетей и сериалов, перегружают мозг, заставляя их решать несуществующие проблемы. Так, он тратит энергию впустую, и человек не становится лучше и не совершенствует мир.

«К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой разум не реальными фактами, которые могут позволить нам изменить мир, а рандомными сериалами Netflix или роликами в TikTok. На глубоком уровне наш мозг не может отличить вымысел от реальности, поэтому изобилие цифровых развлечений заставляет наше подсознание заниматься поиском решений несуществующих проблем», — объясняет ситуацию основатель Telegram.

Подсознание не может отличить условные ролики из TikTok от реальности и поэтому обрабатывает несуществующие проблемы, вместо решения стоящих задач. Поэтому важно фильтровать контент, который мы смотрим.

«Чтобы быть креативными и продуктивными, мы должны сначала очистить свой разум от липкой грязи в виде нерелевантного контента, которой его ежедневно наводняют алгоритмы. Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом», — заключил Дуров.





