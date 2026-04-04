В России перестали работать пылесосы, камеры, лампы и другая техника Xiaomi. Как решить проблему?

Александр

Российские пользователи столкнулись с массовым сбоем в работе домашних устройств Xiaomi. Гаджеты перестали отображаться в приложении Mi Home, а при попытке подключения появляется сообщение «устройства не в сети». Проблема затронула видеокамеры, роботы-пылесосы, умные лампы, датчики и другую технику китайского производителя. Сбой начался днём 3 апреля.

Жители разных регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Томской области, Татарстана и других — подтверждают, что устройства перестали работать. Одна из пользовательниц описала ситуацию: «С 3 апреля не работает камера. До этого год работала без проблем. Пишет „устройства не в сети“. Что я только не пробовала делать: и страну меняла, и перезагружала роутер». Другой пользователь добавил: «Вчера так же отвалились почти все устройства в приложении Mi Home. Изначально подумал, что что-то с пылесосом, но потом увидел, что отвалился не только пылесос, но и увлажнитель, и аэрогриль».



Пользователи связывают произошедшее с нестабильной работой российского сегмента интернета. Один из комментаторов написал: «Провайдеры не дают коннектиться к китайским серверам», другой предположил: «Это блокировки, видимо». Ещё один пользователь отметил, что проблема началась одновременно с массовым банковским сбоем 3 апреля: «Скорее всего, это связано с блокировками, эта мысль пришла вчера, когда пошли новости о массовом банковском сбое».

Примечательно, что устройства, привязанные в настройках к Китаю, продолжают работать исправно. Техника, изначально подключённая к серверу материкового Китая, не пострадала, и это указывает на то, что проблема связана с доступом к серверам Xiaomi в России, а не с самими устройствами или прошивками.

Пользователи нашли рабочий способ восстановить подключение — сменить регион в приложении Mi Home на Беларусь. «Решил проблему с отключением от сети всей техники сменой региона на Беларусь», — написал один из комментаторов. Другой человек подтвердил: «Поменял регион на Беларусь и все сразу привязалось». При смене региона устройства необходимо добавлять заново, и старые настройки и сценарии могут сброситься. Кроме того, некоторые облачные функции могут стать платными.

Администраторы официального VK-сообщества Xiaomi подтвердили наличие сложностей и сообщили, что работают над их устранением. «Мы стараемся максимально оперативно исправить проблему, ожидайте, пожалуйста», — ответили представители Xiaomi одному из пользователей. 7 марта 2026 года, в России уже фиксировались аналогичные сбои в экосистеме Xiaomi, которые также были связаны с недоступностью серверов компании.
Комментарии

YABLOKOFON
Виновника и так все знают
4 апреля 2026 в 21:31
practic8167
Лучше ставить хаб с локальными сценариями (по типу mi smart gateway 4 cn). Ему плевать на интернет.
Вчера в 09:38
Александр Нем
Всё работает и 3 апреля всё работало, есть проблема с тормознутой отрисовкой карты при удаленном доступе не с домашнего вайфая, но всё работает и работало 3-его.
Вчера в 13:31
Anya Anya
и когда же это решится? сколько на практике обычно длиться или ранее длился подрбный сбой? например 7 марта, о чем писалось в статье. просто смена региона такое сете, если не все устройства отвалились, придется перепривязывать, а если в итоге не привяжется тоже. сейчас проблема с добавлением хаба, все началось с датчика движения.
Вчера в 22:57
