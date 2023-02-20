Первая модель iPhone в нераспечатанной упаковке ушла с аукциона за умопомрачительную сумму





На LCG Auctions был выставлен оригинальный iPhone 2007 года выпуска в заводской упаковке, которая никогда не вскрывалась. Начальная цена составила 2,5 тысячи долларов.



На аукционе было сделано 27 ставок, а финальная цена, по которой этот лот ушёл покупателю, составила 63 356 долларов 40 центов. В пересчёте на российскую валюту получается 4 724 300 рублей по текущему курсу.



С молотка ушла 8-гигабайтная версия iPhone 2G, выпущенная в продажу 29 июля 2007 года и продававшаяся в США за 599 долларов без операторского контракта. Обладательницей ценного устройства была Карен Грин. Примечательно, что три года назад ей предлагали за него 5 тысяч долларов, она отказалась и, как видим, не прогадала — за это время цена выросла почти в 13 раз.



Карен пояснила, что этот iPhone ей подарили друзья, но он был залочен под AT&T, тогда как она пользовалась услугами Verizon. С тех пор устройство лежало в её шкафу нераспечатанным. Девушка собирается потратить вырученную сумму с его продажи сумму на открытие собственной тату-студии в Нью-Джерси.



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