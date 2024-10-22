Первые обзоры iPad Mini 7: всё сложно

Фархад
MINI 7

Ровно за сутки до официального старта продаж новых iPad mini 7-го поколения зарубежные блогеры и медиа опубликовали первые обзоры девайса. Если коротко, Apple схалтурила в очередной раз.

Начнём с того, что многие авторитетный медиа назвали этот апдейт скучным. Среди них: The Verge, Wired и Engadget. Причём Apple даже не удосужилась решить проблему «желейной прокрутки» за прошедшие 3 года.

«Я считаю, что выпуском этого Mini Apple пробила дно. Он ощущается как iPad, разработанный поставщиками запчастей, а не кем-то, кто на самом деле хочет, чтобы вам понравился продукт», — написал Дэвид Пирс из The Verge.

Интересно, но нашлись и те, кто посчитал, что «желейная прокрутка» стала менее заметной. В их числе порталы Tom's Guide, Six Colors и Stuff. Насколько изменилась конструкция iPad mini 7 и решена ли проблема на самом деле, мы узнаем только после разборки планшета от iFixit.

Ещё пачка минусов: устаревший сканер Touch ID в кнопке питания, селфи-камера с расположением в портретной ориентации, отсутствие поддержки Apple Pencil 2 и никудышный Apple Intelligence (даже по меркам жителей США). Из плюсов только повышенная производительность и компактные габариты.

Многие блогеры и журналисты также пришли в выводу, что обновляться с предыдущей модели на новую не стоит, если только вам не нужны функции Apple Intelligence и ААА-игры. Обе эти фичи довольно спорные, поэтому в наших реалиях лучше рассматривать iPad mini 6.

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Комментарии

tellurian
+1965
tellurian
Apple Intelligence будет только в 18.1. Она выйдет 28 октября. Странно писать такое.
В остальном, читая форумы, качество стало сильно хуже у Apple, учитывая цену.
Сегодня в 17:40
#
Фархад Усманов
+118
Фархад Усманов tellurian
журналисты тоже умеют ставить бета-версии iOS с функциями Apple Intelligence
Сегодня в 18:06
#
Фархад Усманов
+118
Фархад Усманов tellurian
иногда Эппл сама даёт устройства с бета-версиями ОС и демками приложений. например, с iPhone 15 Pro в прошлом году было так: блогерам раздали смартфоны с предустановленной игрой Resident Evil 4 до её релиза
Сегодня в 19:10
#
+949
Paspartu tellurian
На форумах обычно пишут, когда что-то не так. Когда всё хорошо, люди просто пользуются устройством.
И таких скорее всего больше.
Сегодня в 18:22
#
tellurian
+1965
tellurian Paspartu
В целом так и есть. Есть те, кто пишет и про хорошее, если задают вопросы.
Сегодня в 18:33
#
+142
Ivan Ivanov tellurian
Вчера сдохли полуторагодовалые AW 8, среднезаряженные, просто перестали реагировать и всё. На попытку зарядить мгновенно жутко нагрелись, пришлось отключить и выкинуть.
2 часа назад в 19:30
#
tellurian
+1965
tellurian Ivan Ivanov
Жаль. 😢
Я бы в сц отнёс.
2 часа назад в 20:13
#

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