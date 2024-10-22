Первые обзоры iPad Mini 7: всё сложно

«Я считаю, что выпуском этого Mini Apple пробила дно. Он ощущается как iPad, разработанный поставщиками запчастей, а не кем-то, кто на самом деле хочет, чтобы вам понравился продукт», — написал Дэвид Пирс из The Verge.

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Ровно за сутки до официального старта продаж новых iPad mini 7-го поколения зарубежные блогеры и медиа опубликовали первые обзоры девайса. Если коротко, Apple схалтурила в очередной раз.Начнём с того, что многие авторитетный медиа назвали этот апдейт скучным. Среди них: The Verge, Wired и Engadget. Причём Apple даже не удосужилась решить проблему «желейной прокрутки» за прошедшие 3 года.Интересно, но нашлись и те, кто посчитал, что «желейная прокрутка» стала менее заметной. В их числе порталы Tom's Guide, Six Colors и Stuff. Насколько изменилась конструкция iPad mini 7 и решена ли проблема на самом деле, мы узнаем только после разборки планшета от iFixit.Ещё пачка минусов: устаревший сканер Touch ID в кнопке питания, селфи-камера с расположением в портретной ориентации, отсутствие поддержки Apple Pencil 2 и никудышный Apple Intelligence (даже по меркам жителей США). Из плюсов только повышенная производительность и компактные габариты.Многие блогеры и журналисты также пришли в выводу, что обновляться с предыдущей модели на новую не стоит, если только вам не нужны функции Apple Intelligence и ААА-игры. Обе эти фичи довольно спорные, поэтому в наших реалиях лучше рассматривать iPad mini 6.