Первые подробности о смартфонах Google Pixel 8 и 8 Pro





По данным немецкого сайта WinFuture, компания Google уже приступила к разработке смартфонов Pixel следующего поколения. Устройства будут называться Pixel 8 и Pixel 8 Pro, а их кодовые имена — Husky и Shiba (в честь собачьих пород хаски и сиба-ину).



Как будут выглядеть эти смартфоны, пока неизвестно, но с учётом того, что Google обычно вносит минимальные изменения в дизайн, можно предположить, что они будут похожи на линейку Pixel седьмого поколения.



Оба аппарата получат до 12 ГБ оперативной памяти. Младшая модель будет оснащена экраном с разрешением 2268×1080 пикселей, а у старшей будет матрица на 2822×1344 пикселя.



Ожидается, что Google оснастит Pixel 8 и Pixel 8 Pro новым процессором Tensor с кодовым именем Zuma. Предыдущие модели Tensor разрабатывались в сотрудничестве с Samsung, но сейчас корейский производитель почти не развивает чипы Exynos, поэтому есть вероятность, что ему на замену будет найден другой партнёр (например Qualcomm). Google планирует разработать процессор на основе 3-нанометровой технологии, но оставит существующий 5G-модем Samsung G5300.

