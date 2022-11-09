Google Pixel 8

Первые подробности о смартфонах Google Pixel 8 и 8 Pro

Александр



По данным немецкого сайта WinFuture, компания Google уже приступила к разработке смартфонов Pixel следующего поколения. Устройства будут называться Pixel 8 и Pixel 8 Pro, а их кодовые имена — Husky и Shiba (в честь собачьих пород хаски и сиба-ину).

Как будут выглядеть эти смартфоны, пока неизвестно, но с учётом того, что Google обычно вносит минимальные изменения в дизайн, можно предположить, что они будут похожи на линейку Pixel седьмого поколения.

Оба аппарата получат до 12 ГБ оперативной памяти. Младшая модель будет оснащена экраном с разрешением 2268×1080 пикселей, а у старшей будет матрица на 2822×1344 пикселя.

Ожидается, что Google оснастит Pixel 8 и Pixel 8 Pro новым процессором Tensor с кодовым именем Zuma. Предыдущие модели Tensor разрабатывались в сотрудничестве с Samsung, но сейчас корейский производитель почти не развивает чипы Exynos, поэтому есть вероятность, что ему на замену будет найден другой партнёр (например Qualcomm). Google планирует разработать процессор на основе 3-нанометровой технологии, но оставит существующий 5G-модем Samsung G5300.

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час назад в 21:54
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