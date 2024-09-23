Первые покупатели iPhone 16 Pro жалуются на проблемы с экраном. Он живёт своей жизнью

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Счастливчики, успевшие приобрести новые флагманы Apple iPhone 16 Pro, сообщают о периодических проблемах с отзывчивостью сенсорного экрана в своих девайсах.Пользователи в основном жалуются на то, что нажатия и свайпы не срабатывают с первого раза. Особенно сильно это заметно при наборе текста на клавиатуре. Проблема может быть связана с программной ошибкой, а не с аппаратным сбоем. Похоже, инженеры Apple выставили слишком агрессивные значения для алгоритма отклонения случайных касаний в iOS, что сделало сенсор слишком чувствительным.Самая проблемная область — часть экрана возле новой кнопки управления камерой. Проблема усугубляется более тонкими рамками экрана в iPhone 16 Pro.Такой баг наблюдается в любых iPhone 16 Pro/Pro Max под управлением iOS 18 и iOS 18.1 beta. Скорее всего, Apple решит эту проблему в будущих обновлениях программного обеспечения.