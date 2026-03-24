Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Первые спутники отечественного аналога Starlink выведены на орбиту

Александр

Фото freepik

Российская аэрокосмическая компания «БЮРО 1440» (входит в «ИКС Холдинг») успешно вывела на орбиту первую группу из 16 спутников, предназначенных для широкополосного доступа в интернет. Запуск состоялся 23 марта 2026 года в 20:24 по московскому времени. Спутники входят в низкоорбитальную группировку связи под названием «Рассвет», которая создаётся как отечественный аналог зарубежных систем спутникового интернета, таких как Starlink.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Космические аппараты разработаны на собственной платформе «БЮРО 1440». Они интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN (Non-Terrestrial Network — сети неземного базирования), обновлённую систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку. После выведения на орбиту и проверки бортовых систем спутники начнут движение на целевые орбиты.

Генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков назвал этот запуск переходом от этапа экспериментов к практическому созданию сервиса связи. Впереди — масштабное развёртывание группировки, которое потребует десятков запусков и увеличения числа аппаратов на орбите. По планам компании, до 2030 года планируется осуществить 24 запуска. Согласно ранее озвученным планам, количество спутников на орбите будет наращиваться поэтапно. В 2026 году их число должно составить 156 аппаратов, в 2027-м — 292, а в 2028-м — 318. Создание группировки «Рассвет» позволит обеспечить широкополосным интернетом отдалённые и труднодоступные районы России, а также предоставлять услуги связи на всей территории страны.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Артём Болотов
+87
Артём Болотов
Доступа к госуслугам и ВК видео, а не интернету скорее всего
50 минут назад
#