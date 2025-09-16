Первые впечатления СМИ от новых Apple Watch

Западные специалисты опробовали новые Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 и Watch SE 3. Впечатления от новинок оказались неоднозначными из-за отсутствия весомых изменений. Однако среди часов все же есть один фаворит, который, судя по всему, заслуживает внимания.
Apple Watch Series 11Как пишет CNET, компания Apple обещала 24 часа автономности для Watch Series 11. И обещания подтвердились — часы держат заявленный срок в стандартном сценарии. С уведомлениями, 40-минутными ежедневными тренировками, мониторингом сна и в редких случаях подсветки фонариком, время работы от одного заряда достигало 32 часов.
Автор портала Tech Radar рассказал, что заряженный на 54% гаджет проработал 17 часов в щадящем режиме, что также говорит о неплохой по меркам Apple автономности.
В остальном обзорщики не рекомендуют переходить на новую модель, а набор обновлений называют одним из самых минорных за всю историю часов. От части так случилось из-за двух анонсированных функций: «оценки сна» и «отслеживания гипертонии», которые появятся с обновлением WatchOS 26 даже на старых устройствах.
Apple Watch Ultra 3Специалисты из 9To5Mac похвалили Apple Watch Ultra 3 за хорошую автономность и возможность отправлять SOS даже если нет подключения к сети мобильного оператора, по спутнику. Однако отметили, что функция плохо работает в помещении, и даже кроны деревьев могут препятствовать сигналу. Вероятно, этот недостаток Apple поправит с патчами. В противном случае обещанная помощь «всегда и везде» ставится под вопрос.
Apple Watch SE 3На фоне Watch Series 11 и Ultra 3 выгоднее всего смотрятся Apple Watch SE 3. Они получили чип S10, Always on Display, поддержку жестов, температурный датчик обнаружение апноэ, быструю зарядку, поддержку 5G-сетей, функцию «оценки сна» и все это впервые за три года без значимых обновлений. При этом, Apple не стала поднимать ценник на часы.
По словам автора The Verge, Apple Watch SE 3 те часы, которые стоит купить. Они практически не имеют различий с представленными Watch Series 11. Однако слабым местом модели стала автономность — всего 18 часов на одном заряде. Также отметили недостаток мониторинга ЭКГ, кислорода в крови и отсутствие уведомлений о гипертонии.