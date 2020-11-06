Сегодня стартуют предварительные заказы на iPhone 12 mini и 12 Pro Max. В преддверии этого события некоторые журналисты поделились своими первыми впечатлениями от новых устройств.
Сайты The Verge, Engadget, TechCrunch и CNET провели некоторое время с самым компактным и самым большим iPhone. Полноценных обзоров пока еще нет, но можно ознакомиться с первыми впечатлениями.
В The Verge утверждают, что iPhone 12 mini действительно маленький по меркам флагманских смартфонов 2020 года. Его приятно держать в руке, а iOS отлично масштабируется до 5,4-дюймового дисплея.
Крупный iPhone 12 не кажется слишком тяжелым в руке и, к сожалению, Apple не пользуются преимуществами большего дисплея, поскольку отсутствует возможность многозадачности. Скорее всего имелось в виду функция многооконного режима.
Engadget сообщает, что iPhone 12 Pro Max ощущается в руке очень огромным. Снимки с его камеры выглядели великолепно, но нужно провести более детальные тесты в различных условиях съемки.
По их словам, mini хорошо ложится в руку, и им удобно пользоваться одной рукой, в отличие от 12 Pro Max.
Журналисты CNET назвали iPhone 12 mini «самой интересной моделью» из-за большого количества функций в компактном корпусе. Он казался «невероятно маленьким» в руке, в то время как iPhone 12 Pro Max «очень большой, но не слишком».
В TechCrunch заявили, что 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max «не покажется очень большим» для тех, кто привык к Android-смартфонам с большим экраном.
Выход подробных обзоров iPhone 12 mini и 12 Pro Max ожидается на следующей неделе до поступления новинок в продажу 13 ноября.
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Сайты The Verge, Engadget, TechCrunch и CNET провели некоторое время с самым компактным и самым большим iPhone. Полноценных обзоров пока еще нет, но можно ознакомиться с первыми впечатлениями.
В The Verge утверждают, что iPhone 12 mini действительно маленький по меркам флагманских смартфонов 2020 года. Его приятно держать в руке, а iOS отлично масштабируется до 5,4-дюймового дисплея.
Крупный iPhone 12 не кажется слишком тяжелым в руке и, к сожалению, Apple не пользуются преимуществами большего дисплея, поскольку отсутствует возможность многозадачности. Скорее всего имелось в виду функция многооконного режима.
Engadget сообщает, что iPhone 12 Pro Max ощущается в руке очень огромным. Снимки с его камеры выглядели великолепно, но нужно провести более детальные тесты в различных условиях съемки.
По их словам, mini хорошо ложится в руку, и им удобно пользоваться одной рукой, в отличие от 12 Pro Max.
Журналисты CNET назвали iPhone 12 mini «самой интересной моделью» из-за большого количества функций в компактном корпусе. Он казался «невероятно маленьким» в руке, в то время как iPhone 12 Pro Max «очень большой, но не слишком».
В TechCrunch заявили, что 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max «не покажется очень большим» для тех, кто привык к Android-смартфонам с большим экраном.
Выход подробных обзоров iPhone 12 mini и 12 Pro Max ожидается на следующей неделе до поступления новинок в продажу 13 ноября.
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