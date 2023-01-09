Первый iPhone празднует 16-летие

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Ровно 16 лет назад, 9 января 2007 года, на конференции Macworld Expo состоялся анонс первой модели iPhone. Презентацию проводил тогдашний генеральный директор Apple Стив Джобс.Рынок смартфонов считается очень изменчивым, но к iPhone это как будто не относится. Он почти сразу стал популярным и с тех пор не сдаёт позиции. Почти каждая модель ставит новые рекорды, а Apple на протяжении многих лет занимает второе место по продажам мобильных устройств, уступая лишь Samsung и Xiaomi. Но корейцы и китайцы ежегодно создают чуть ли не десятки моделей, а Apple удаётся держаться в лидерах лишь с несколькими актуальными аппаратами и собственной платформой.У оригинального iPhone были слабые по сегодняшним меркам характеристики: 3,5-дюймовый экран, 2-мегапиксельная камера, 4, 8 или 16 ГБ постоянной памяти, 128 МБ ОЗУ, отсутствие 3G. Смартфон стоил от 499 до 599 долларов в зависимости от объёма памяти и был залочен под оператора AT&T. Главная отличительная особенность этого устройств от тех, что были популярны в то время — отсутствие физической клавиатуры и стилуса. Кроме того, он сильно отличался от других смартфонов внешне — у него был минималистичный дизайн и такая же операционная система.Пресса восприняла выход iPhone скептически, многие издания утверждали, что это устройство окажется провальным. Генеральный директор Microsoft Стив Балмер тоже дал новинке крайне нелестную оценку. По его мнению, никто не стал бы покупать залоченный под одного оператора смартфон за 500 долларов, а корпоративных клиентов должно было отпугнуть отсутствие физической клавиатуры. Microsoft несколько раз пробовала выйти на рынок смартфонов, но все попытки оказывались неуспешными.Фрагмент презентации iPhone Стивом Джобсом и реакция Стива Балмера:Оригинальный iPhone не был локализован для России и не продавался в нашей стране. Первым смартфоном Apple для российского рынка стал iPhone 3G, вышедший в 2008 году.