Первый пошёл: китайцы уже скопировали новую кнопку из iPhone 16, чтобы встроить её во все Android-флагманы 2025 года

Фархад
iPhone

Главной особенностью новых смартфонов Apple iPhone 16 стала новая кнопка управления камерой. И она настолько вдохновила руководителей китайских брендов, что некоторые из них уже анонсировали появление аналогичной кнопки в Android-смартфонах.

Одним из примеров — президент компании Nubia Ни Фэй после анонса Apple написал в Weibo, что суперкамерафон Nubia Z70 Ultra получит «более реалистичную кнопку камеры» с функцией фокусировки лёгким нажатием. Причём кнопка будет основана на рычажке быстрого запуска камеры, который уже есть в Nubia Z60 Ultra.

Nubia

Кроме того, авторитетный инсайдер под ником Ice Universe неоднократно говорил о том, что флагманская серия Oppo Find X8 тоже получит кнопку для «быстрой съёмки».

Sony

Но самое интересное, что никто даже не вспоминает о смартфонах Sony Xperia 1, которые уже несколько лет поставляются с двухступенчатой кнопкой камеры (если не считать старые Sony-Ericsson K750i и Nokia N73). Все будут говорить, что её придумала Apple.

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Комментарии

+10
номер5
В китайском словаре нет слова "стыд".
11 минут назад
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