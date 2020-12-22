



Сайт The Verge опубликовал обзор смартфона ZTE Axon 20 5G, одна из ключевых особенностей которого заключается в наличии невидимой фронтальной камеры. Камера встроена в верхнюю часть экрана, она прозрачная, поэтому должна быть незаметной и не мешать обзору. А её разрешения 32 Мп должно в теории быть достаточно для получения высококачественных снимков.Но на деле технология оказалась слишком сырой. Фотографии, сделанные на прозрачную фронталку, менее качественные — при нормальном освещении они пересвеченные и размыленные, а в тёмное время суток слишком тёмные, шумные и неестественные.В то же время камера оказалась не такой уж незаметной. В той части экрана, где она расположена, видны искажения цветов, как будто OLED-матрица повреждена. Это даже хуже, чем если бы там был просто вырез.





Артефакты на экране объясняются тем, что пиксели камеры привносят искажения в изображение, а низкое качество съёмки можно объяснить интерференцией свечения матрицы. В остальном к смартфону нет претензий. Он стоит 449 евро (41 тысяча рублей), что неплохо для устройства с процессором Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной памяти, 256-гигабайтным накопителем, поддержкой 5G, четырёхмодульной основной камерой и аккумулятором на 4200 мАч с 30-ватной зарядкой.







