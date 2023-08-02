Первый в мире цветной монитор на электронных чернилах готовится к выпуску

E Ink-дисплеи чаще всего можно встретить в электронных книгах. Они выглядят практически как настоящий лист бумаги и не излучают свет. Монохромные мониторы уже выпускались другими компаниями, однако китайская Dasung готова представить устройство в цвете под названием Paperlike Color.Причем новинка практически не уступает своим собратьям по характеристикам. 25-дюймовый E Ink-монитор способен выводить информацию в разрешении 3200×1800 и отображать до 4096 цветов и оттенков. Однако если верить презентационному ролику, можно заметить низкий уровень смены кадров, что свойственно для такого формата дисплеев.Также известно, что Paperlike Color получил порты HDMI, DisplayPort, USB-C. В дополнение есть поддержка Miracast и Apple AirPlay для беспроводной передачи изображение со смартфона. Поворотная подставка позволяет выбирать горизонтальное или вертикальное положение.Скорее всего целевой аудиторией новинки станут офисные работники или люди, чья работа заключается в редактировании текста. Смотреть фильмы или запускать игры на таком мониторе будет просто не комфортно.Стартовая цена на данный момент неизвестна. Dasung запустила сбор средств на сайте Indiegogo, и в ближайшее время обещает поделиться подробностями.