Первый в мире цветной монитор на электронных чернилах готовится к выпуску

Артем
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E Ink-дисплеи чаще всего можно встретить в электронных книгах. Они выглядят практически как настоящий лист бумаги и не излучают свет. Монохромные мониторы уже выпускались другими компаниями, однако китайская Dasung готова представить устройство в цвете под названием Paperlike Color.

Причем новинка практически не уступает своим собратьям по характеристикам. 25-дюймовый E Ink-монитор способен выводить информацию в разрешении 3200×1800 и отображать до 4096 цветов и оттенков. Однако если верить презентационному ролику, можно заметить низкий уровень смены кадров, что свойственно для такого формата дисплеев. 

Также известно, что Paperlike Color получил порты HDMI, DisplayPort, USB-C. В дополнение есть поддержка Miracast и Apple AirPlay для беспроводной передачи изображение со смартфона. Поворотная подставка позволяет выбирать горизонтальное или вертикальное положение.

Скорее всего целевой аудиторией новинки станут офисные работники или люди, чья работа заключается в редактировании текста. Смотреть фильмы или запускать игры на таком мониторе будет просто не комфортно.

Стартовая цена на данный момент неизвестна. Dasung запустила сбор средств на сайте Indiegogo, и в ближайшее время обещает поделиться подробностями.

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Источник:
Indiegogo
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Комментарии

tellurian
+4886
tellurian
Для каких задач и целей такие мониторы?
Вчера в 22:34
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Misha Gynin
+89
Misha Gynin tellurian
Там в предпоследнем абзаце текста ответ на ваш вопрос 😉
Вчера в 23:48
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tellurian
+4886
tellurian Misha Gynin
Это предположение. Как сами производители их позиционируют?
час назад в 09:09
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Mers
+4540
Mers tellurian
Книжки на работе читать)
2 часа назад в 08:11
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Misha Gynin
+89
Misha Gynin Вася Вотафаков
Или, тебя подстрелили и кровавое пятно навечно останется на мониторе 🤣
Вчера в 23:47
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+4246
Gabriel
Шикарный офисный монитор.
Сегодня в 02:03
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