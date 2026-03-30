Первый взгляд на realme P4 Power: 10 001 мА·ч в тонком корпусе — это реально!

Что приходит в голову, когда речь заходит о смартфоне с батареей 10 001 мА·ч? Корпус толщиной с кулак, «бронированный» дизайн, а вес такой, что если уронить себе на ногу — запомнишь надолго. При этом сама начинка, мягко говоря, невыдающаяся. И когда я держал коробку с realme P4 Power, меня посещали схожие мысли. Рассеялись они, как только этот гигант автономности попал мне в руки: лёгкий, тонкий, приятный внешне. А это я ещё кнопку включения не зажал. Провёл несколько дней с этим гаджетом и делюсь первыми впечатлениями.

Предварительный итог

Реклама ООО "РМ КОММЬЮНИКЕЙШН",ИНН 7703474590

Подробнее на сайте realme.com

erid:F7NfYUJCUneTVTAAG9vC

Главная фишка realme P4 Power — просто гигантская батарея. Задняя крышка прячет целых 10 001 мА·ч ёмкости — и это мировой рекорд в своём сегменте. При таком раскладе я ожидал вынуть из коробки нечто массивное с тяжестью кирпича, но как же я ошибался. Его толщина — всего 9 мм с хвостиком при весе 219 г. Не пушинка, но вполне стандартных размеров смартфон, который не жмётся до тетрадного листа в угоду трендам, а готов быть надёжным и практичным устройством.Автономность впечатляет не только на бумаге. Заправив по полной realme P4 Power, я забыл, что такое зарядка, на трое суток. Пользовался в стандартном для себя сценарии: листал браузер, соцсети, мессенджеры; смотрел видео; делал фоточки, пока в Москве стоит яркая солнечная погода; пару-тройку раз врывался в CoD Mobile минут на двадцать.Но даже когда пришло время постоять у розетки, ждать особо долго не пришлось. Чуть больше получаса нужно для пополнения батареи на 50%, и около 1,5 часов — на все сто. Всё это благодаря быстрой SuperVOOC-зарядке мощностью 80 Вт. К слову, адаптер питания уже есть в коробке.А ещё realme P4 Power поддерживает обратную (реверсивную) зарядку мощностью 27 Вт, что по сути превращает гаджет в устройство двойного назначения: смартфон и полноценный пауэрбанк — только тонкий и удобный. Бонусом инженеры realme обещают: на протяжении 8 лет износ аккумулятора не упадёт ниже отметки 80%. А пятизвёздочная сертификация TÜV гарантирует, что батарея не вспыхнет при 60-градусной жаре и стабильно работает в −20.На фоне столь пристального внимания к автономности realme P4 Power не урезал другие спеки. Большой AMOLED-экран с пиковой яркостью 6500 нит и частотой обновления до 144 Гц. Короче, искать тень, чтобы прочитать сообщение, точно не придётся, а высокая герцовка даст потрясающую плавность анимаций простым пользователям и весомое преимущество в онлайн-шутерах для геймеров.И раз уж разговор зашёл об играх, стоит отметить, что realme P4 Power и тут весьма неплох. Да, это не флагман, но крепкий среднегеймерский смартфон с чипом Dimensity 7400 Ultra. Процессор прошлогодний, но кому какая разница, если он тянет на высоких CoD Mobile и PUBG, при этом не сильно греется и не троттлит. С ним в связке идёт 8 или 12 ГБ «оперативки» (у меня максимум), что с учётом дефицита памяти может стать редкостью в ближайшем будущем.После нескольких дней пользования смартфоном впечатления — строго положительные. realme P4 не только силён (на что намекает приставка Power), но и универсален. Даже после нескольких дней пользования понимаешь, что с таким смартфоном хоть в дальнюю поездку, хоть в горы можно смело махнуть. Он не заглохнет в самый ответственный момент даже при сильном морозе и продержится дольше большинства устройств, что сейчас есть на рынке в данном сегменте.Вообще, приятно осознавать, что realme пришли к тому, что смартфоны с аккумулятором в 10 001 мА·ч больше не синоним толстенного пауэрбанка, при этом исправно могут выполнять его задачу. Между тем P4 Power и по дизайну выглядит современно, и начинкой не обделён: производительный чип — есть, яркий AMOLED-экран — есть, даже геймерских фишек вроде высокой герцовки тоже завезли. Удивляешься, как всё это уместили в корпус толщиной чуть больше 9 мм — что безусловно заслуживает внимания.