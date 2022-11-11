Philips

Philips представила умную новогоднюю гирлянду

Артем
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Украшение подключается к умному дому и синхронизируется с музыкой.

В преддверии нового года, Philips представила гирлянду Festavia под брендом Hue. Украшение можно синхронизировать с Home Kit, а также с другими лампами того же производителя. 

В 20 метрах Philips Hue Festavia установлено 250 светодиодных ламп. Установив приложение можно управлять цветом, яркостью, использовать различные комбинации и задавать время работы по таймеру.

Одной из самых интересных опций стала возможность синхронизации со Spotify. При таком подключении гирлянда мерцает в ритм музыке. Также пользователи могут создать цветовой градиент или выбрать один из уникальных режимов. Например, Sparkle запускает мерцание каждого диода, а Scattered включает до пяти разных цветов. 

Стоимость Philips Hue Festavia составит 159 долларов или ~9700 рублей по текущему курсу. Продажи стартуют 15 ноября. Будет ли доступна гирлянда в России, неизвестно.
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Источник:
Engadget
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