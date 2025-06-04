Pitaka представила стильный армированный пауэрбанк на 5000 мА·ч

Артем
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На выбор шесть уникальных расцветок с плетеной текстурой.

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Pitaka выпустила новый внешний аккумулятор из серии Aramid Fiber. Аксессуар получил емкость 5000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки Qi2 мощностью до 15 Вт, а при подключении по кабелю USB-C — до 20 Вт. Устройство совместимо как с iPhone, так и с Android-смартфонами и обеспечивает надежную фиксацию за счет мощного магнитного крепления MagSafe.

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Главная фишка — корпус из арамидного волокна с плетеной текстурой и матовым металлическим покрытием. Он не только прочный, но и выглядит стильно. Вес — всего 118 граммов, при габаритах 102×70×8.8 мм.

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Внутри — умная система термоконтроля, защищающая устройство от перегрева. Снаружи — LED-индикаторы заряда и шесть расцветок на выбор: Moonrise, Sunset, Alien, Forest Green, Ocean Blue и классический черный.

Pitaka Aramid Fiber доступен на сайте бренда по цене $69.99 (~5500 руб).
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Источник:
Pitaka
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Комментарии

Mers
+5376
Mers
Все это полная фигня. Пусть этот чехол будет хоть из адамантия, он не убережет смартфон от проблем. Они могут быть не только внешние, а еще и внутренние. Если обычный, пластмасорезиновый, чехол хоть как-то самортизирует, то этот, дубовый, нет. И смартфон получит максимальное «сотрясение мозга».
2 часа назад в 13:58
#
Mers
+5376
Mers Mers
Отзыв о чехле этой фирмы, если что.
2 часа назад в 13:59
#
Volnorez Uraganov
+84
Volnorez Uraganov Mers
Ну да , так оно и есть , эти чехлы питака весьма симпатичные но на счет защиты совсем некуда не годятся, из того что мне попадалось из чехлов сделал выбор в пользу шпиген ,
2 часа назад в 14:13
#
tellurian
+2416
tellurian Volnorez Uraganov
Я покупал на Али обычные, закос под оригинал. Из кожзама. Уже дважды спасал. Падал на пол в подъезде и цел. Только углы чехла поцарапал. Стоят в районе 1000₽.
41 минуту назад
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