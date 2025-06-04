Pitaka представила стильный армированный пауэрбанк на 5000 мА·ч





На выбор шесть уникальных расцветок с плетеной текстурой. На выбор шесть уникальных расцветок с плетеной текстурой. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Pitaka выпустила новый внешний аккумулятор из серии Aramid Fiber. Аксессуар получил емкость 5000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки Qi2 мощностью до 15 Вт, а при подключении по кабелю USB-C — до 20 Вт. Устройство совместимо как с iPhone, так и с Android-смартфонами и обеспечивает надежную фиксацию за счет мощного магнитного крепления MagSafe.Главная фишка — корпус из арамидного волокна с плетеной текстурой и матовым металлическим покрытием. Он не только прочный, но и выглядит стильно. Вес — всего 118 граммов, при габаритах 102×70×8.8 мм.Внутри — умная система термоконтроля, защищающая устройство от перегрева. Снаружи — LED-индикаторы заряда и шесть расцветок на выбор: Moonrise, Sunset, Alien, Forest Green, Ocean Blue и классический черный.Pitaka Aramid Fiber доступен на сайте бренда по цене $69.99 (~5500 руб).