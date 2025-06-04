Pitaka представила стильный армированный пауэрбанк на 5000 мА·ч

На выбор шесть уникальных расцветок с плетеной текстурой.
Главная фишка — корпус из арамидного волокна с плетеной текстурой и матовым металлическим покрытием. Он не только прочный, но и выглядит стильно. Вес — всего 118 граммов, при габаритах 102×70×8.8 мм.
Внутри — умная система термоконтроля, защищающая устройство от перегрева. Снаружи — LED-индикаторы заряда и шесть расцветок на выбор: Moonrise, Sunset, Alien, Forest Green, Ocean Blue и классический черный.
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