















































Бренд TCL запустил в своём официальном магазине на AliExpress распродажу, на которой можно с большой скидкой приобрести планшет TCL TABMAX 10.4. Этот гаджет обладает большим и ярким экраном, производительным процессором, приличным объёмом памяти и достаточно ёмким аккумулятором, но при этом стоит недорого, а на распродаже стал ещё доступнее.В TCL TABMAX 10.4 установлен экран диагональю 10,36 дюйма с разрешением Full HD+ (2000×1200 пикселей), соотношением сторон 15:9, рамкой толщиной всего 8,3 мм, поддержкой высокоточного стилуса. Такой экран хорошо подходит для работы, веб-сёрфинга и для развлечений (например, просмотра видео и фотографий). Кроме того, он поддерживает несколько технологий защиты зрения, поэтому глаза не устают от долго пользования устройством.Памяти объёма 256 ГБ с запасом хватит для хранения учебного материала на весь год или для скачивания всех эпизодов нескольких популярных в настоящее время сериалов (даже «Игры престолов»). С помощью слота microSD можно расширить память ещё на 256 ГБ, а этого с избытком достаточно почти для любых нужд. Оперативная память объёмом 6 ГБ позволяет с лёгкостью переключаться между приложениями и играми, поскольку они не выгружаются из памяти.TCL TABMAX 10.4 обладает аккумулятором ёмкостью 8000 мА·ч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки через порт USB Type-C. Заряда хватает на 8 часов воспроизведения видео или 5 часов онлайн-игр. Габариты планшета составляют 247,8×157,56×7,65 мм, масса 470 г.Планшету опционально доступно несколько аксессуаров, созданных специально для этой модели, в том числе стилус T-Pen с 4096 градациями нажатия и ультранизкой задержкой, который позволяет рисовать и создавать рукописные заметки. Можно приобрести складной чехол со встроенной клавиатурой, которая подключается по Bluetooth и позволяет быстро набирать текст в электронной почте, мессенджерах и офисных документах. Также доступна подставка, на которой можно удобно разместить планшет.В разделе TCL Kids доступен контент, предназначенный специально для детей — интерактивные истории, видео, игры и обучающие приложения. Весь контент здесь тщательно модерируется. В качестве операционной системы используется Android 11.Основная камера TCL TABMAX 10.4 оснащена 13-мегапиксельным модулем со светодиодной вспышкой, поэтому позволяет снимать фотографии и видео с высоким качеством изображения. Фронтальная камера 8-мегапиксельная и подходит для съёмки селфи, ведения стримов и общения по видеосвязи. Звук выводится через фронтальные стереодинамики, поэтому собеседников слышно очень хорошо. Кроме того, планшет обладает широким набором модулей беспроводной связи, в том числе Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС, а благодаря поддержке USB OTG к планшету можно подключать внешние накопители (флешки и винчестеры).TCL TABMAX 10.4 продаётся примерно по такой же цене, как конкуренты от других брендов, а иногда и дешевле. При этом он обгоняет их по большей части характеристик, например, объёму накопителя и ёмкости аккумулятора.Рекомендованная цена TCL TABMAX 10.4 составляет 299 долларов, но на этой распродаже планшет можно купить всего за 229 долларов или даже дешевле, если использовать скидки, купоны и монеты AliExpress. Промокод VIEW1500 предоставляет скидку в размере 1500 рублей при выборе доставки с российского склада.