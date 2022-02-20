Бренд TCL запустил в своём официальном магазине на AliExpress распродажу, на которой можно с большой скидкой приобрести планшет TCL TABMAX 10.4. Этот гаджет обладает большим и ярким экраном, производительным процессором, приличным объёмом памяти и достаточно ёмким аккумулятором, но при этом стоит недорого, а на распродаже стал ещё доступнее.
В TCL TABMAX 10.4 установлен экран диагональю 10,36 дюйма с разрешением Full HD+ (2000×1200 пикселей), соотношением сторон 15:9, рамкой толщиной всего 8,3 мм, поддержкой высокоточного стилуса. Такой экран хорошо подходит для работы, веб-сёрфинга и для развлечений (например, просмотра видео и фотографий). Кроме того, он поддерживает несколько технологий защиты зрения, поэтому глаза не устают от долго пользования устройством.
TCL TABMAX 10.4 обладает аккумулятором ёмкостью 8000 мА·ч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки через порт USB Type-C. Заряда хватает на 8 часов воспроизведения видео или 5 часов онлайн-игр. Габариты планшета составляют 247,8×157,56×7,65 мм, масса 470 г.
Основная камера TCL TABMAX 10.4 оснащена 13-мегапиксельным модулем со светодиодной вспышкой, поэтому позволяет снимать фотографии и видео с высоким качеством изображения. Фронтальная камера 8-мегапиксельная и подходит для съёмки селфи, ведения стримов и общения по видеосвязи. Звук выводится через фронтальные стереодинамики, поэтому собеседников слышно очень хорошо. Кроме того, планшет обладает широким набором модулей беспроводной связи, в том числе Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС, а благодаря поддержке USB OTG к планшету можно подключать внешние накопители (флешки и винчестеры).
Рекомендованная цена TCL TABMAX 10.4 составляет 299 долларов, но на этой распродаже планшет можно купить всего за 229 долларов или даже дешевле, если использовать скидки, купоны и монеты AliExpress. Промокод VIEW1500 предоставляет скидку в размере 1500 рублей при выборе доставки с российского склада.
Купить TCL TABMAX 10.4 с большой скидкой
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru