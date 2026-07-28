PlayStation 4 научились взламывать через браузер

Теперь владельцы консолей с определенной версией прошивок могут запускать «пиратки» без сторонних флешек.
Что случилось?
Разработчики ufm42, DrYenyen, ntfargo и ArabPixe опубликовали на GitHub
в открытом доступе эксплойт для уязвимости CSSFontFace в веб-движке WebKit на косолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Хакеры уже подтвердили работоспособность взлома на реальном устройстве, запустив загрузчик GoldHEN 2.4b18.10.
В чем главное преимущество нового эксплойта
Способ существенно упрощает процедуру активации кастомного ПО, достаточно загрузить специально подготовленную веб-страницу в стандартном интернет-браузере консоли. Проще говоря, больше не нужно подключать USB-флешки или настраивать внешнее сетевое оборудование. После успешной активации, пользователь получает доступ к отладочному меню, что открывает возможность устанавливать сторонние приложения и настраивать консоль под свои задачи. Из минусов: обход пока работает нестабильно.
Какие версии прошивок PS4 и PS5 уязвимы?
Сейчас «дыру» в программном обеспечении можно использовать в версиях от 7.00 до 11.02 для PlayStation 4 и от 1.00 до 13.40 для PlayStation 5.
Можно ли взломать PlayStation 5?
Пока полноценный взлом PS5 этим способом невозможен из-за многоуровневых систем защиты. Чтобы запустить сторонний код на PS5, специалистам потребуется найти дополнительную уязвимость в ядре системы для обхода этих барьеров.
Исправила ли Sony эту уязвимость?
Да, компания Sony уже устранила данный вектор атаки в свежих патчах безопасности, начиная с версий ПО 11.50 для PlayStation 4 и 9.00 для PlayStation 5. Владельцам консолей, обновившимся до этих и более свежих прошивок, воспользоваться уязвимостью не удастся.